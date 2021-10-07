Almanya'da istifa: 'Türk Armin' görevi bıraktı

Başbakanlık yarışını kaybeden "Türk Armin" lakaplı Armin Laschet, partisi CDU'nun liderliğinden istifa etti.

Reuters'ta yer alan habere göre, muhafazakarların ikinci parti olması sonrası Laschet'in partinin 'yeni bir başlangıca' ihtiyaç duyduğunu düşündüğünü ve bu nedenle bu şekilde bir 'yumuşak geçiş' kararı aldığını belirtti.

ALMANYA'DA SEÇİM SÜRECİ

Almanya 16 yıldır başbakanlık görevini yürüten Angela Merkel'in yerine seçilecek lideri oylamak için 26 Eylül'de sandık başına gitmişti. Ülkede resmi olmayan sonuçlara göre Olaf Scholz'un liderliğini yaptığı Sosyal Demokrat Parti (SPD) oyların 25,7'sini, Armin Laschet'in lideri olduğu Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) 24,1'ini aldı. SPD, 2002'den sonra ilk kez sandıktan birinci parti çıktı.

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Scholz liderliğindeki SDP'nin yüzde 14,8 ile üçüncü olan Yeşiller Partisi ve yüzde 11,5 ile dördüncü sırada yer alan Hür Demokrat Parti (FDP) ile koalisyon kurması bekleniyor.