Almanya'da kedilere özel karantina son buldu

Almanya, Walldorf'taki ev sahiplerine Mayıs ayında nesli tükenmekte olan bir kuşu korumak için kedilerini içeride tutmaları söylendi.

Üç ay sonra yasağın kalkmasının ardından kedilerin iki metreden daha uzun olmayacak bir tasma ile gezdirilmesi şartıyla dışarı çıkartılmalarına izin verildi.

Nesli tükenmekte olan Tepeli Toygar kuşu

kedilerin gezdirilmesinde ortaya çıkabilecek herhangi bir ihlal para cezasıyla sonuçlanırken, evcil hayvanı koruma altında olan kuşlardan birini yaralayan veya öldüren hayvan sahibine ise 50 bin euro'ya kadar ceza uygulanacağı söyleniyor.

Yetkililer, türlerin özellikle Baden-Württemberg eyaletinde ve Almanya'da tehlike altında olduğunu söyleyerek tepeli toygar kuşunun yerel nüfusunu korumaya çalışıyorlar.