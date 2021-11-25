Almanya’da koalisyon anlaşmasına imza

Almanya’da Sosyal Demokratlar (SPD), Yeşiller ve Hür Demokratlar (FDP) arasında varılan koalisyon anlaşması açıklandı. Anlaşma uyarınca, SPD’li Olaf Scholz Almanya’nın yeni başbakanı olacak. Koalisyon anlaşmasında dış politika ve özellikle Yeşillerin önceliği olan çevre konularına geniş yer ayrıldı.

Anlaşmada Türkiye için ‘önemli bir komşu ve AB ortağı’ ifadeleri kullanıldı. Yeni hükümet, partilerin renklerinden dolayı “Trafik Partisi Koalisyonu” diye tanımlanıyor. İmzalanan protokolün parti delegeleri tarafından onaylanmasının ardından yürürlüğe girecek.

5-12 Aralık’ta şu anda Maliye Bakanı olan SPD’li Scholz’un Federal Meclis’te başbakan seçilmesi ve yeni kabinenin oluşturulması bekleniyor. Böylece Almanya’da 12 yıllık kesintisiz Angela Merkel başbakanlık dönemi de sona ermiş olacak.

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DÜNYA Almanya'da Merkel dönemi resmen bitti: Yeni koalisyon kuruldu