Almanya’da korkunç olay: Anne 5 çocuğunu öldürdü

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AFAD'dan Giresun için kuvvetli yağış uyarısı

AFAD, bugün öğlen saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyıları için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, "Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden alınan uyarıya göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek olan kuvvetli (30-60 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Giresun'un doğu ilçelerinde etkili olması beklenmektedir" denildi.