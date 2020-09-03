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Dünya Almanyada korkunç olay Anne 5 çocuğunu öldürdü
AVRUPA

Almanya’da korkunç olay: Anne 5 çocuğunu öldürdü

Korkunç olay Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentinde yaşandı. Bir dairede 5 çocuk cesedinin bulunduğu bildirildi. Çocukları annesinin öldürdüğü ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Almanya’nın Solingen kentindeki bir dairede 5 çocuk cesedi bulundu.
Almanya’nın Solingen kentindeki bir dairede 5 çocuk cesedi bulundu.

Almanya’da bir apartman dairesinde 5 çocuğun cansız bedeninin bulunduğu duyuruldu.

  • Almanya’nın Solingen kentinde bir apartman dairesinde 5 çocuğun cansız bedeninin bulunduğu bildirildi. Cansız bedenleri bulunan çocukların 1, 2, 3, 6 ve 8 yaşlarında olduğu açıklandı.

ANNEANNEDEN POLİSE İHBAR: ÇOCUKLARI ANNELERİ ÖLDÜRDÜ

Wuppertal polisi sözcüsü, olayın çocukların Mönchengladbach’ta yaşayan anneannesinin polisi arayarak çocukları annelerinin öldürdüğünü ihbar etmesi üzerine ortaya çıktığı öğrenildi.

  • Kimliği henüz açıklanmayan ve 27 yaşında olduğu açıklanan annenin Düsseldorf’taki tren istasyonunda raylara atlayarak intihar etmeye çalıştığı ancak polis tarafından yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi. 11 yaşındaki diğer çocuğun ise anneannesinin yanında bulunduğu öğrenilirken, 5 çocuğunu öldüren annenein polis merkezinde sorguda olduğu ifade edildi.

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Sakarya'da mevsimlik tarım işçilerinin darbedildiği iddiasında yeni detay: Türk-Kürt meselesi değil şahıs meselesi

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen mevsimlik tarım işçilerine yönelik saldırıya ilişkin sosyal medya platformları ile bazı haber sitelerinde yer alan "Kürt kökenli işçilere saldırı" iddiaları işçilerin çavuşu Kasım Demir tarafından yalanlandı. İşçileri çavuşu Demir, "Bu yaşadığımız olay münferit olarak yaşandı. Diğer çalıştığımız yerlerde hiç sıkıntılar yaşamadık. Bu, Türk-Kürt meselesi değil, şahıs meselesi. O kişilerden başka Sakarya'da hiç kimseyle hiçbir sorun yaşamadık. Hepsi kardeşlerimizdir, yalan söyleyemeyiz bu konuda. Bu, münferit bir olay, ırkçılık olayına dönüşmemesi lazım bu durumun" sözleri ile olayı anlattı.
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