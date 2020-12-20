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Dünya Almanyada koronavirüs tedbirleri protesto edildi
AVRUPA

Almanya’da koronavirüs tedbirleri protesto edildi

Almanya’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede kapsamında alınan önlemler ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilerle protesto edildi. Başkent Berlin'de düzenlenen yürüyüşe çok sayıda kişi katıldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride, maske takma ve mesafe kurallarına büyük ölçüde uyulduğu gözlemlendi.

Haber Merkezi AA
Polis, maske takmayan göstericileri zaman zaman uyardı.
Polis, maske takmayan göstericileri zaman zaman uyardı.

Almanya'nın Başkenti Berlin’de “Ayrımcılığa karşı ve insan hakları için sessiz yürüyüş” sloganıyla düzenlenen gösteri çerçevesinde binin üzerinde kişi Kovid-19 tedbirlerini protesto etmek amacıyla Holzmarkt Caddesi üzerinde toplandı.

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Maske ve mesafe kurallarına uyuldu

  • Göstericiler daha sonra Leipziger, Charlotten ve Unter den Linden caddeleri üzerinden Washington Meydan’ına kadar yürüdü. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride, maske takma ve mesafe kurallarına büyük ölçüde uyulduğu gözlemlendi.

"Koronavirüs kuralları anlaşılmaz"

Polis, maske takmayan göstericileri zaman zaman uyardı. Gösteriye katılan Hieko Haendel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, barış, özgürlük, sevgi, şeffaflık ve diyalog gibi değerler için bu yürüyüşe katıldığını belirterek, Kovid-19 kurallarını anlaşılmaz bulduğunu söyledi.

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"Anayasa yürürlükten kaldırılıyor"

  • Bir başka gösterici de bu eyleme katılmakla bir sinyal vermek istediğini belirterek, “Her şey kötüye gidiyor. Anayasa yürürlükten kaldırılıyor.” değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan Hamburg, Stuttgart ve Nürnberg şehirlerinde Kovid-19 tedbirleri protesto edildi.
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