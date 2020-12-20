Almanya’da koronavirüs tedbirleri protesto edildi

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Libya müftüsü Sadık el-Giryani: Türkiye Libya halkının yanında olduğu için saldırı altında

Libya Büyük Müftüsü Sadık el-Giryani Türkiye'nin Libya halkının yanında olduğu için saldırı altında olduğunu söyledi. Giryani “Türkiye, Libya’da attığı adımlardan dolayı batı ve diğer ülkeler tarafından saldırıya uğramaktadır. Fransa, BAE ve Mısır gibi ülkeler Türkiye Cumhuriyeti'nin Libya halkının yanında olmasından dolayı rahatsızdır” dedi.

