Almanya'da koronavirüs kâbusu yeniden hortladı: Maske zorunluluğu geri geliyor

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Bir babanın PKK’yla mücadelesi: Oğlunun dağa çıkışını böyle önledi

C.K., Haziran 2020’da İstanbul’da duvarlara broşür yapıştırırken yakalanan oğlu M.K.’yı “HDP il, ilçe başkanlarına bak. Hepsinin çocuğu Avrupa’da okuyor. Bizim gibi garibanların çocuklarını dağda öldürtüyor ya da cezaevine yolluyorlar. Dikkatli ol” diyerek uyardı. Ancak PKK’lı teröristler M.K.’yı kandırıp dağa çıkmaya ikna etti. Baba da pes etmedi ve diğer iki kişiyle HDP Diyarbakır İl Başkanlığı ve Mardin üzerinden dağa çıkan oğlu M.K.’yı ihbar etti. M.K. Aksaray’da yakalanıp İstanbul’a getirildi.