Almanya'da milletvekili ofislerindeki gökkuşağı bayrakları kaldırılacak: Federal Meclis sirk çadırı değil

Almanya Federal Meclis İdaresi Sözcüsü, yaptığı açıklamada iç tüzük nedeniyle milletvekili ofislerinde yer alan gökkuşağı bayraklarının kaldırması talimatını verdi. Gönderilen talimatta sembolleri ne olursa olsun bayrak asımının genel olarak yasak olduğu belirtildi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, "Federal Meclis sirk çadırı değil ki istediğiniz bayrağı asın." ifadelerini kullandı.
Almanya'da Federal Meclis (Bundestag) İdaresi, parlamentonun iç tüzüğünü gerekçe göstererek, milletvekillerine ofislerinde asılı olan gökkuşağı bayraklarını kaldırmaları talimatını verdi.
Alman medyasında yer alan haberlerde, gönderilen talimatta sembolleri ne olursa olsun bayrak asımının genel olarak yasak olduğu belirtildi.
Federal Meclis İdaresi Sözcüsü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Almanya ve Avrupa bayrakları ile diğer bayraklarda da benzer bir prosedür uygulandığını kaydetti.
Açıklamada, somut olarak bunun rutin bir uygulama olduğu ifade edildi.
Gökkuşağı bayrağı tartışması
Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner önceki dönemin aksine tarafsızlık ilkesi nedeniyle gökkuşağı bayrağının artık sadece Uluslararası Homofobi Karşıtlığı Günü (17 Mayıs) için Bundestag binasına asılmasını istemiş ve 26 Temmuz'daki Berlin Christopher Street Day'de (CSD) asılmaması talimatı vermişti.
Meclis İç Tüzüğü'nün 4. maddesinin 2. fıkrasında şu ifadeler yer alıyor: