‘İnsan 3.0’ belgeseli yayınlandı: LGBT’ye anatomik bir eleştiri

"Ben de kendisine destek verdim, yapımını üstlendim ve iyi bir çalışmayla güzel bir eser çıktı. Belgeselin çekimi toplamda 6 ay sürdü. Bazı zorluklarla karşılaştık çünkü bu konuda konuşmak isteyen insan sayısı gerçekten çok az. Onların bulunması, kimilerinin ikna edilmesi gibi zorluklar oldu. Bir taraftan tabii ki bunu bizatihi yaşayan birinden duymak istediğimiz için o kişinin bulunması gerçekten zor oldu. Kimi görünmek istemiyor, kimi travmatize olduğu için bu meseleyi hatırlamak istemiyor. Dolayısıyla böyle birtakım zorluklarla karşılaştığımız için biraz uzadı ama sonucunda istediğimize eriştik"