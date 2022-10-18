​Almanya'da monarşi yanlısı hücre çökertildi.

Alman polisi, Prusya İmparatorluğu’nu geri getirmek ve ülkede iç savaş çıkartmak amacı güttüğü iddia edilen bir grubun liderini gözaltına aldı. İddialara göre söz konusu grubun hedefleri arasında koronavirüs pandemisi sırasında sokağa çıkma yasaklarını savunan Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach’in kaçırılması da vardı. Grubun ayrıca ‘iç savaş’ hazırlığı için ülke içerisinde şiddetli bir elektrik kesintisine gitmeye hazırlandığı, bu kapsamda Almanya’nın elektrik altyapısını sabote etmeyi planladığı ileri sürüldü. Grubun lideri olduğu öne sürülen 75 yaşındaki kadın gözaltına alındı. Alman basınının ‘terörist nine’ olarak nitelendirdiği Elisabeth R.’nin Alman Federal Mahkemesi’ndeki davası devam ediyor. Terör grubunun bildirgesinde, Almanya’ya 1. Dünya Savaşı sonunda imzalattırılan, Prusya’ya son veren Versay Anlaşması’nı tanımadığı da belirtiliyor.

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