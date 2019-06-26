Almanya’da Nazi terörü dehşet saçıyor

Almanya'da geçen yıl Nazi teröründe artış kaydedildi. Bild am Sonntag gazetesinin iç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV) 2018 yılı raporuna dayandırdığı habere göre, Nazi terör eylemlerinde bir önceki yıla göre yüzde 71,4 artış kaydedildi. Rapora göre, 2017'de 28 aşırı sağcı şiddet eylemi kaydedilirken, 2018'de bu sayı 48'e yükseldi.

24 BİN TERÖRİST

Perşembe günü açıklanacak rapora göre, 2018 yılında aşırı sağcı kaynaklı olduğundan şüphelenilen altı öldürmeye teşebbüs vakası kaydedildi.

Bu vakaların altısının da yabancı düşmanlığı kaynaklı olduğu ifade edildi. Raporda, 2018 yılında 24 bin 100 kişi aşırı sağcı olarak nitelendirildi. Yaklaşık 12 bin 700 kişi ise Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından “şiddet eğilimli” olarak nitelendirildi.