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Dünya Almanyada Nazi terörü dehşet saçıyor
AVRUPA

Almanya’da Nazi terörü dehşet saçıyor

Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın raporuna göre Almanya’da aşırı sağcı (Nazi) şiddette 2018’de yüzde 71,4 artış kaydedildi. 2017’de aşırı sağcı şiddet eylemlerinin sayısı 28 iken bu sayı 2018’de 48’e yükseldi. Rapora göre, aşırı sağcı olarak nitelendirilen kişiler sığınma başvurusunda bulunanlar ve Müslümanlar başta olmak üzere "yabancıların” yanı sıra siyasetçileri de düşman görüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
2017'de 28 aşırı sağcı şiddet eylemi kaydedilirken, 2018'de bu sayı 48'e yükseldi.
2017'de 28 aşırı sağcı şiddet eylemi kaydedilirken, 2018'de bu sayı 48'e yükseldi.

Almanya'da geçen yıl Nazi teröründe artış kaydedildi. Bild am Sonntag gazetesinin iç istihbarat kurumu Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV) 2018 yılı raporuna dayandırdığı habere göre, Nazi terör eylemlerinde bir önceki yıla göre yüzde 71,4 artış kaydedildi. Rapora göre, 2017'de 28 aşırı sağcı şiddet eylemi kaydedilirken, 2018'de bu sayı 48'e yükseldi.

24 BİN TERÖRİST

Perşembe günü açıklanacak rapora göre, 2018 yılında aşırı sağcı kaynaklı olduğundan şüphelenilen altı öldürmeye teşebbüs vakası kaydedildi.

Bu vakaların altısının da yabancı düşmanlığı kaynaklı olduğu ifade edildi. Raporda, 2018 yılında 24 bin 100 kişi aşırı sağcı olarak nitelendirildi. Yaklaşık 12 bin 700 kişi ise Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından “şiddet eğilimli” olarak nitelendirildi.

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