Almanya'da parti binasına araç daldı

Bir erkek sürücünün kullandığı otomobilin kundaklama şüphesiyle SPD'nin merkez binasına daldığı şüphesi var.
Kazadan hafif yaralı kurtulan şoför, polise intihar etmek için aracını sürdüğünü söyledi.
- 58 yaşındaki erkek sürücünün kullandığı otomobil, dün yerel saatle 23.00 sularında partinin genel merkez binasına çarptı.
Dün gece gerçekleşen kaza, ülkeyi şoke etti. Yerel medya, aracın içinde yangın çıkarmaya yol açacak deliller bulunduğunu aktarıyor.
Kazadan yaralı kurtulan sürücü, polise intihar etmek için parti binasına çarptığını söyledi. Soruşturma ekibi, aracın kundaklama amacıyla parti binasına sürüldüğü şüphesini taşıyor.
Sosyal Demokratlar, Eylül ayında yapılan seçimlerde büyük hezimet yaşadı. 1948'den bu yana alınan en kötü sonuç üzerine parti koalisyondan çekildiğini ilan etti.
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