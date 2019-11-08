Almanya’da PKK-Nazi ortaklığı

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi, camilere yönelik bombalı saldırı tehditlerinin alarm verici olduğunu belirterek, şimdiye kadar kamuoyuna yansıyan vakaların buz dağının görünen kısmı olduğu uyarısında bulundu. PKK’lılar tarafından camilere yapılan saldırıların son 3 yılda artış kaydettiği, özellikle Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yaptığı Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarının ardından belirgin bir artış olduğu belirtildi.

TERÖR SALDIRILARI ARTTI

Almanya’da 2015’in ortasından 2016’nın ortasına kadar camileri hedef alan kayıtlı 73 saldırı gerçekleşti. 2017’de camileri hedef alan 49 saldırı kayıt altına alındı. Aynı yıl İslam düşmanı motifli 950 suç işlendi. 2018’de ise camilere 80’in üzerinde saldırı yapıldı. Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde oluşturmak istediği güvenli bölge ve Türkiye’nin sınır bütünlüğünü tehdit eden PKK-DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı askeri harekatın ardından Almanya’daki terör yandaşları savunmasız olan camilere saldırdı. Öte yandan, Alman ırkçıların bu yılın 11 aylık bölümünde yabancılara karşı giriştikleri saldırıların bir önceki yıla oranla artış gösterdiği, ırkçı siyasilerin oy oranlarını yükseltmesine paralel olarak ülkedeki ırkçı saldırıların arttığı belirlendi.