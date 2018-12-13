Dünya Almanyada polise olağanüstü yeni yetkiler
AVRUPA

Almanya'da polise 'olağanüstü' yeni yetkiler

Almanya'da polise 'olağanüstü' yeni yetkiler

Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren Vestfalya'da kabul edilen yeni yasaya göre polis şüphelileri 28 gün gözaltında tutabilecek ve kişilerin dijital mesajlaşma programlarını takip edebilecek.

AA
Alman polisi yeni yetkiye göre, şüpheli gördüğü kişileri 28 gün boyunca gözaltında tutabilecek.
Alman polisi yeni yetkiye göre, şüpheli gördüğü kişileri 28 gün boyunca gözaltında tutabilecek.

Alman polisi bu yasaya göre şüphelilerin telefonlarındaki dijital mesajlaşma programlarını casus yazılımlarla takip edebilecek.

Yeni yılda yürürlüğe girecek yasa kapsamında polisin gerekli gördüğü bölgelere güvenlik kameraları konulacak, cinsel suç ya da aile içi şiddet gibi olaylarda şüpheli gördüğü kişileri takip etmek amacıyla yargı kararı olmadan elektronik kelepçe takılabilecek.

  • KRV eyaleti hükümet ortakları Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ile Hür Demokrat Partinin (FDP) meclise sunduğu yasa teklifi, ana muhalefet partisi Sosyal Demokrat Partinin (SPD) desteği ile yasalaştı.

Yasa, polise "olağanüstü" yeni yetkiler verdiği gerekçesiyle bazı çevreler tarafından şiddetle eleştirilmiş, özellikle büyük şehirlerde yasa karşıtı gösteriler düzenlenmişti.

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