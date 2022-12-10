Almanya'da rehine krizi

Almanya'nın Dresden kentinde silah sesleri duyuldu. Polis ekipleri hemen bölgeye intikal etti. Açıklama yapan ekipler, 'rehine alma' olayının yaşandığını duyurdu.

Kent merkezinden uzak durulması için uyarı yayınlayan polis, yılbaşı pazarının da kapatılması için emir verdi.

Alman Bild gazetesi, silahlı şüphelinin 62 yaşındaki annesini evinde öldürdükten sonra yerel bir radyo istasyonuna girerek birkaç kişiye ateş açtığını ardından ise bir alışveriş merkezine kaçarak birkaç kişiyi rehin aldığını belirtti.

Ancak haber resmi kaynaklarca henüz doğrulanmadı.

Alışveriş merkezine sığınan şüphelinin yakalanması için operasyon sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

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