Almanya'da sağlık çalışanlarından protesto: Hastaneler ciddi bir ekonomik sıkıntı içinde

Almanya'da binlerce hastane çalışanı ve yönetici, hükümetin sağlık politikasını protesto etti.
Almanya Hastaneler Birliğinin (DKG) çağrısıyla başkent Berlin'deki tarihi Brandenburg Kapısı'nda toplanan binlerce hastane çalışanı ve yönetici, hükümetin sağlık politikasını protesto etti.
DKG Başkanı Gerald Gass, hastanelerin ciddi bir ekonomik sıkıntı içinde olduğunu söyledi.
Gass, Almanya'daki hastanelerin kapatılmasına gerek kalmaması ve hastaların bakım hizmetinde boşluklar oluşmaması için acilen adil finansman koşullarına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.
Hastanelerin devre dışı kalacağı endişesi
Gass, hükümetten hastanelerin sağlık sigorta şirketlerinden alacakları ücretlerin artan enflasyona göre ayarlamasını ve çalışanların ücretlerinin de buna göre uyarlanmasını talep ettiklerini anlattı.
Berlin'in yanı sıra Frankfurt, Stuttgart ve Hannover gibi diğer büyükşehirlerde de gösteriler düzenlendi.
DKG'nin açıklamasında, hastanelerin yüzde 70'inin maddi sıkıntı içinde olduğu ve 2023'te finansal açığın 10 milyar avroya ulaşmasının beklendiği kaydedildi.