Almanya'da sağlık çalışanlarından protesto: Hastaneler ciddi bir ekonomik sıkıntı içinde

Almanya'da iflas eden şirket sayısı, ekonomik yavaşlama ve artan kredi faiz oranlarıyla bu yılın ilk yarısında 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 20,5 artarak 8 bin 571 oldu. En çok iflas 54.1 vaka ile taşımacılık ve depolama sektöründe görüldü. Bunu 41.3 vaka ile geçici istihdam bürolarını da içeren diğer hizmet sektörü takip etti.