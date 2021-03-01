Almanya'da sağlık sistemi alarm veriyor: Ciğer kontrolü için temmuz ayına randevu verildi

Koronavirüs salgının Avrupa'daki merkez üsleri arasında yer alan Almanya, son dönemde vaka ve ölü sayılarında alarm veriyor. Bugüne kadar 70 binden fazla insanın hayatını kaybettiği ülkede, geçtiğimiz yılın son günlerinde başlatılan aşılama çalışmalarına rağmen rakamlar yüksek seyrediyor. Bu durum beraberinde yeni krizleri de getirdi.
Sağlık sisteminin alarm verdiği ülkede Türk vatandaşı Elmas Kazdal'ın paylaşımı, tüm gerçekleri gözler önüne serdi.
Ciğer kontrolü için temmuz ayına randevu verdiler
Kazdal, Twitter hesabından "Türkiye'nin gözünü seveyim" diyerek paylaştığı görselde ciğer kontrolü için kendisine temmuz ayında randevu verildiğini ifade etti.
Gözünü seveyim Türkiyedeki sistemi. Ciğer kontrol için şuan en erken Temmuzda randevu alabiliyorum. 🙄 pic.twitter.com/kERltSirbS
Gözünü seveyim Türkiyedeki sistemi. Ciğer kontrol için şuan en erken Temmuzda randevu alabiliyorum. 🙄 pic.twitter.com/kERltSirbS— Elmas Kazdal 🇹🇷 (@ElmasKazdal) March 1, 2021