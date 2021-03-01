Dünya Almanyada sağlık sistemi alarm veriyor Ciğer kontrolü için temmuz ayına randevu verildi
AVRUPA

Almanya'da sağlık sistemi alarm veriyor: Ciğer kontrolü için temmuz ayına randevu verildi

Almanya'da yaşamını sürdüren Türk vatandaşı Elmas Kazdal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülkedeki sağlık krizini gözler önüne serdi. Kazdal, ciğerlerindeki rahatsızlığı kontrol ettirebilmek için kendisine temmuz ayında randevu verildiğini, "Türkiye'nin gözünü seveyim" sözleriyle açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Koronavirüs salgının Avrupa'daki merkez üsleri arasında yer alan Almanya, son dönemde vaka ve ölü sayılarında alarm veriyor. Bugüne kadar 70 binden fazla insanın hayatını kaybettiği ülkede, geçtiğimiz yılın son günlerinde başlatılan aşılama çalışmalarına rağmen rakamlar yüksek seyrediyor. Bu durum beraberinde yeni krizleri de getirdi.

Sağlık sisteminin alarm verdiği ülkede Türk vatandaşı Elmas Kazdal'ın paylaşımı, tüm gerçekleri gözler önüne serdi.

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Ciğer kontrolü için temmuz ayına randevu verdiler

Kazdal, Twitter hesabından "Türkiye'nin gözünü seveyim" diyerek paylaştığı görselde ciğer kontrolü için kendisine temmuz ayında randevu verildiğini ifade etti.

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