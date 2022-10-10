Dünya Almanyada şirket iflasları enerji kriziyle hızla artıyor
AVRUPA

Almanya'da şirket iflasları enerji kriziyle hızla artıyor

Almanya'daki Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), ülkede iflas eden şirket sayısının son dönemde yüksek enerji fiyatları, çalışan ücreti ve kredi faiz artışları nedeniyle Eylül'de geçen yıla oranla yüzde 34 artış yaşadığını açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Almanyada şirket iflasları enerji kriziyle hızla artıyor
Arşiv

IWH ülkede şirket iflas trenlerine ilişkin Eylül raporunu açıkladı. Buna göre, Almanya'da eylülde şirketlerin ve ortaklıkların iflas başvuruları Eylül 2021’ye göre yüzde 34 artarak 762’ye yükseldi.

Açıklamada, Enstitüsü'nün bir ay önce eylülde iflaslarda yıllık bazda 25'lik bir artış öngördüğü hatırlatılarak, "Bu ay için, IWH'nin öncü göstergeleri yıllık yaklaşık üçte bir oranında daha fazla iflas rakamlarına işaret ediyor. Kasım ayında, artış yüzde 40'u bile aşılabilir.” denildi.

IWH Yapısal Değişim ve Verimlilik Bölümü Başkanı Steffen Müller, konuya yönelik değerlendirmesinde, Almanya’da önümüzdeki aylarda iflas eden şirket sayısının üretim maliyetlerindeki artışın etkisiyle belirgin şekilde artmaya devam edeceğine işaret etti.

Artan iflasların ciddi şekilde kötüleşen ekonomik duruma ek olarak önemli üretim faktörlerinin fiyatlarındaki keskin artıştan kaynaklandığını vurgulayan Müller, ülkede enerji maliyetlerine ek olarak, çalışan ücretleri ve kredi faizleri de arttığını ifade etti.

Finansman maliyetleri arttı

Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da daha yüksek enerji maliyetlerine yol açarken, uluslararası tedarik zincirlerindeki aksaklıklar ülkede üretim için ithal edilen birçok ara malını daha pahalı hale getiriyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikasında geri dönüş de Alman şirketlerin finansman maliyetlerini de artırıyor.

Bunlara ek olarak, yasal asgari saatlik ücret, ekimden itibaren 10,45 avrodan 12 avroya yükseltildi. Bununla, Alman şirketler başka bir maliyet faktörüyle karşı karşıya kaldı.

1999'dan bu yana en yüksek faiz artışı

ECB Yönetim Konseyi, 8 Eylül'deki toplantısında bankanın üç temel politika faizini 75 baz puan artırmıştı. Böylece, banka 1999’da Avrupa Ortak Para Birimi'nin kullanılmasından bu yana en yüksek faiz artışına gitmiş oldu. ECB'nin ekonomide resesyon beklentisine rağmen, faiz oranlarını 2011’den beri en yüksek seviyeye çıkarması dikkati çekmişti.

Enerji maliyetlerinin çok yükselmesi nedeniyle son zamanlarda Alman siyaset ve iş dünyasından sanayi şirketlerinde bir iflas dalgası uyarısı gelmişti.

Alman Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği’ne (BVMW) göre, ülkede şirketlerin yüzde 52’si yüksek enerji fiyatları nedeniyle ekonomik varlıklarını tehdit altında hissediyor.

Belçika'da fatura ağır oldu: Bir ailenin yıllık enerji gideri 9 bin avroyu aştı
DÜNYA
Belçika'da fatura ağır oldu: Bir ailenin yıllık enerji gideri 9 bin avroyu aştı

Avrupa'da enerji paniği büyüyor: Yeni önlemler duyuruldu
FOTOĞRAF 11
Title
Rusya'nın Kuzey Akım gazını süresiz kısmasıyla iyice panikleyen Avrupa'da her gün birbirinden ilginç önlemler gündeme geliyor.
Title
ATİNA'DA IŞIKLAR KAPANIYOR
Yunanistan'da enerji kriziyle mücadele çerçevesinde alınan tasarruf tedbirleri nedeniyle Atina Belediyesi binasının ışıklandırması sınırlandırıldı.

Uygulamaya göre, Atina Belediyesi binasının ışıkları akşamları kapatılacak.
Title
Atina'daki arkeolojik alanlarda da ışıklandırma kısıtlamasına gidilecek. Mevcut ışıklandırma sistemleri ise LED kullanımı ile tasarruflu hale getirilecek.

Hafta başında Yunanistan Parlamentosunun ışıklarına sınırlandırma getirilmişti. Enerji tasarrufu için bina yüzeyindeki ışıklandırmanın kapatılmasına, sadece bina çevresindeki güvenlik amaçlı ışıkların kullanılmasına karar verilmişti.
Title
FRANSA'DA BİRKAÇ SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİLERİ OLABİLİR
Fransız elektrik iletim şebekesi 2022-2023 kışına ilişkin senaryoları derleyen ön tahmin araştırmasında, Fransa'da gelecek kış aylarında elektrik sistemi üzerinde ciddi baskı olma riski üzerinde duruldu ve bu riskin tüketimi azaltarak kontrol edilebilir olduğu kaydedildi.

Araştırmada, büyük çoğunlukla saat 08.00 ile 13.00 ve 18.00 ile 20.00 arasında hafta içi kesinti riskinin bulunduğu üzerinde duruldu.

Çoğu zaman ulusal düzeyde elektrik tüketiminin, yüzde 1 ila 5, aşırı meteorolojik koşullarda ise yüzde 15'e kadar azaltarak kesintilerin önlenebileceği kaydedildi.
Title
ALMANYA
Almanya'da, Rusya'dan ithal edilen gaza bağımlılığı azaltmak ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla kamu binaları, heykeller, anıtlar ve tabelaların ışıkları yerel saatle 22.00'den itibaren kapatıldı.

Ayrıca hastaneler dışındaki kamu binaları, 19 derecenin üzerinde ısıtılmayacak.

Ağır fiziksel işlerin yapıldığı alanlar 19 dereceden daha soğuk olabilecek.

Fuar ve büyük salonlar gibi insanların kalabalık olarak kullandığı alanlar ise hiç ısıtılmayabilecek.
Title
İTALYA
İtalya'da bazı restoranlar, elektrik faturalarındaki artış nedeniyle ışıkları söndürüp mum yakmaya başladı.

Müşterilerin mum ışığında restoranda vakit geçirdiği anlar sosyal medyada paylaşılırken, \"Avrupa ve ötesinde çok sıcak bir sonbahar yaşanacak\" yorumu yapıldı.
Title
FABRİKALAR KAPANIYOR
Sabah gazetesinin haberine göre, Çelik üreticisi ArcelorMittal, düşük talep ve artan gaz maliyetleri nedeniyle Almanya'daki iki, İspanya'daki bir çelik fabrikasındaki yüksek fırınlarını kısmen kapatmayı planlıyor.

Hollanda'da hizmet veren alüminyum fabrikası Damco, yüksek enerji maliyetleri nedeniyle üretimini durdurdu.

Finlandiyalı paslanmaz çelik üreticisi Outokumpu, fırınlarından birinin bakımın ardından yeniden başlatılmasını erteleyeceğini açıkladı.
Title
İFLAS HABERLERİ
Alman tuvalet kağıdı üreticisi Hakle, maliyetlerdeki büyük artış nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Şirketin genel müdürü Volker Jung, kağıt endüstrisinin zorda olduğunu belirterek, \"Savaşın başlamasıyla durum kötüleşti. Artan maliyetleri müşterilere yeterince yansıtamadık\" dedi. Çalışanlara Kasım ayına kadar ödeme yapılacağı açıklandı.
Title
RUSYA'DAN REKOR GELİR: 158 MİLYAR EURO KAZANDI
Rusya Ukrayna'da başlattığı savaşın 6 ayında petrol, gaz ve kömür ihracatından 158 milyar euro kazandı. Bu dönemde fosil yakıt fiyatlarının rekor seviyeye ulaşması Rusya'nın düşen ihracatına rağmen rekor kazanç elde etmesini sağladı.

Rusya'nın fosil yakıt ihracatından elde ettiği gelir, savaşın Kremlin'e mal olduğu tahmin edilen 100 milyar euroyu aşarak 6 ayda 158 milyar euro olarak hesaplandı. Fosil yakıt ihracat gelirleri, Rusya'nın federal bütçesine tahmini 43 milyar euro katkı sağladı.
Title
EN BÜYÜK GELİR HAM PETROLDEN
Fosil yakıtlar içinde en yüksek gelir yaklaşık 76 milyar euroyla ham petrol ihracatından sağlanırken, Rusya'nın doğalgaz ihracatı 35 milyar euro, petrol ürünleri ihracatı 26 milyar euro, kömür ihracatı 13 milyar euro ve sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatı 9 milyar euro oldu. Ülkenin ihracatında düşüş olmasına rağmen, artan petrol, gaz ve kömür fiyatları Rusya'nın ihracat gelirlerinin yüksek kalmasını sağladı.
Title
Rusya'nın en büyük fosil yakıt ithalatçıları arasında ilk sırayı 85 milyar euroyla AB aldı.

AB ülkeleri içinde Rusya'dan en fazla ithalatı 19 milyar euroyla Almanya, 11,1 milyar euroyla Hollanda, 8,6 milyar euroyla İtalya, 7,4 milyar euroyla Polonya, 5,5 milyar euroyla Fransa ve 5,2 milyar euroyla Bulgaristan yaptı. Belçika bu dönemde Rusya'dan 4,5 milyar euro ve İspanya 3,3 milyar euroluk fosil yakıt ithalatı yaptı.

AB dışında ülke bazında Çin'in Rusya'dan ithalatı 35 milyar euro, Türkiye'nin 10,7 milyar euro, Hindistan'ın 6,6 milyar euro ve Japonya'nın 2,5 milyar euro oldu.
Avrupa'da enerji paniği büyüyor: Yeni önlemler duyuruldu
Rusya'nın gazını kapattığı Avrupa'da enerji paniği büyüyor. Ardı ardına yeni tasarruf tedbirleri açıklayan Avrupa'da hapis cezası bile gündeme gelirken, dev fabrikalar kepenk kapatıyor, şirketler iflas ediyor.

Avrupa'da enerji krizine çözüm yolları aranıyor: Elektrikli battaniye ve ısıtıcı
DÜNYA
Avrupa'da enerji krizine çözüm yolları aranıyor: Elektrikli battaniye ve ısıtıcı
Hiç biri bilinmiyordu

Hiç biri bilinmiyordu

​Tek tek tespit edildi: Aralarında Karadeniz ve Marmara da var.
Türkiyede ilk kez yetiştirildi

Türkiye'de ilk kez yetiştirildi

Tropik bölgelerde bile ender görülüyor​.
Taciz atışları cezasız kalmıyor: Suriyenin kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

​Uzlaşamayan altılı masada yeni formül belli oldu.

Kiev saldırısı sonrası Zelenskiy'e tehditler savurdu.

Erdoğan'ın video konferans katılımıyla yarın açılıyor.

​Çarpıcı iddia: Avrupa'nın en güçlü orduları arasındaydı.

​Birçok önemli karaktere sesiyle hayat verdi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Prag'da bütün liderler 'Bu kışı nasıl geçireceğiz' diyor.

​Rum gazetesine konuştu: Tüm dünyaya Doğu Akdeniz mesajı.

Üç kent ciğer kebabı için karşı karşıya.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.