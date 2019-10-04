Dünya Almanyada sirkten kaçan zebra vurularak öldürüldü
AVRUPA

Almanya'da sirkten kaçan zebra vurularak öldürüldü

Almanya'da bir sirkten kaçtıktan sonra otobana çıkarak bir trafik kazasına yol açan bir zebra polis tarafından vurularak öldürüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hayvanın Salı günü sirkten nasıl kaçtığı bilinmiyor.
Hayvanın Salı günü sirkten nasıl kaçtığı bilinmiyor.

Almanya'da bir sirkten kaçtıktan sonra otobana çıkarak bir trafik kazasına yol açan bir zebra polis tarafından vurularak öldürüldü. Çarşamba günü ülkenin kuzeyindeki Rostock kentinde meydana gelen olayda zebra otobanda trafik yoğunluğu artırmış, birkaç araca zarar vermiş ve bir aracın da kaza yapmasına yol açmıştı.

Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle'ye konuşan bir polis sözcüsü, hayvanın Tessin kentinden Rostock'a kadar otobanın ters yönünde gittiğini söyledi.

Sözcü, gerçekleşen kazanın ise bir sürücünün zebraya çarpmamak için yavaşlamasının ardından arkadan gelen bir sürücünün o araca çarpması nedeniyle meydana geldiğini, kazada yaralanan olmadığını açıkladı.

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