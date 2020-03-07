Dünya Almanyada tehdit büyüdü
AVRUPA

Almanya'da tehdit büyüdü

Almanya’da Türklere ve Müslümanlara saldırı ve tehdit haberleri artarak gelmeye devam ediyor. Son olarak DİTİB’e bağlı Röthenbach Camii’ne “Hiçbir zaman güvende olamayacaksınız” yazılı tehdit mesajıyla bir mermi gönderildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Röthenbach Camii
Röthenbach Camii

Almanya’nın Bavyera eyaleti Röthenbach kentinde Diyanet işleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Röthenbach Camii’ne, “Hiçbir zaman güvende olmayacaksınız” notuyla tehdit mektubu ve tabanca mermisi gönderildi. Almanya’nın Bavyera eyaletinde bulunan Röthenbach kentinde Diyanet işleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Röthenbach Camii’ne gönderilen zarfın içerisinden tehdit mektubu ve tabanca mermisi çıktı. Tehdit mektubunun içerisindeki notta, “Hiçbir zaman güvende olmayacaksınız” tehdidi yer aldı. Tehdit yazısının altında 7.65 mm çapında bir merminin de bulundu.

Camiye bırakılan mermi

EMNİYETTE OLAMAYACAKSINIZ

Olayla ilgili açıklama yapan Röthenbach DİTİB Camii Dernek Başkanı Recep Çalık, “Camiye gün içerisinde saat 11.00 sularında postacı tarafından bırakılan mektubu görevli arkadaşlarımız alarak yönetim kurulu odasına bıraktı. Zarf yöneticiler tarafından akşam saat 17.00 sularında açıldı” dedi. Çalık, “Yönetimdeki arkadaşlarımız dış yüzeyi mavi olan zarfı açtıklarında ‘Hiçbir zaman emniyette olmayacaksınız’ ibaresi yazan tehdit yazısı ve altında 7.65 mm çapında bir adet tabanca mermisinin olduğunu gördüler” şeklinde konuştu.

Elini kolunu sallaya sallaya cami yakmaya geldi
OYNAT 00:47
Elini kolunu sallaya sallaya cami yakmaya geldi
Almanya'nın Hagen kentinde İslam Toplumu Milli Görüşe (IGMG) bağlı Ulu Cami'de yangın çıktı. Caminin girişi kullanılamaz hale geldi. Görüntülerde camiyi ateşe veren şahsın köpekleriyle birlikte elini kolunu sallaya sallaya geldiği görülüyor.


POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Polise müracaat edildiğini ve şikayette bulunulduğunu söyleyen Çalık, “Yerel makamlarla, komşularımızla uyum içerisindeyiz. Bu durum ilk defa başımıza geldi ve çok tedirgin olduk. İlk etapta cami etrafında 7/24 güvenlik olacağı hususunda emniyet teşkilatıyla mutabık kaldık” ifadelerini kullandı. Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı açıklandı.

ATASOY’U HEDEF ALDILAR

Şubat ayında, DİTİB Genel Sekreteri Abdurrahman Atasoy’un Hailbronn’daki evinin önünde de silahla ateş açılmıştı. Eve geldiğinde silah sesleri duyduğunu belirten Atasoy, “Aradık ancak polis gelmedi. Sabah Hanau’daki yürüyüşe katılmak amacıyla dışarı çıktığımda evin önünde 5 mermi kovanı buldum.’’ açıklamasını yapmıştı.

Masal şehri terör şehri oldu

  • Almanya’nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısının üzerinden iki hafta geçmesine rağmen şehirde yaşayanlar, üzerlerindeki korku ve tedirginliği hala atamadıklarını ifade etti. Hanau’da değerlendirmede bulunan Türkler, 4’ü Türk kökenli 9 kişinin yaşamını yitirdiği olayın yaşayanlar üzerindeki travmasının sürdüğünü belirtti. Irkçı saldırının yaşandığı kafenin karşısındaki restoranda çalışan Doğukan Cav, “Yıllardır burada yaşıyoruz, büyüdük ve kültürlerine de birtakım bağlılıklar hissettik ve karşı tarafta da bu hissiyatların oluşacağını zannetmiştik” dedi. Şehir sakinlerinden Şahin Öztürk de “Ailem ve 7 yaşındaki çocuğum kalkıyor, kapıları kontrol ediyor. Çok büyük üzüntü içindeyiz” ifadelerini kullandı. Öztürk, dünyaca tanınmış masal yazarı Grimm kardeşlerin yaklaşık 200 yıl önce yaşadığı şehrin artık terörle anılmasından üzüntü duyduğunu belirterek, “93 yılından beri bu olaylar devam etmektedir. Alman devletine güvenmiyoruz, bundan sonra da tedbir alacağını zannetmiyorum ve bizim kendi tedbirimizi kendimiz almamız gerekiyor” dedi.

Almanya’da DİTİB’e silahlı tehdit
DÜNYA
Almanya’da DİTİB’e silahlı tehdit


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