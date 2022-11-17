Dünya Almanyada trenler çarpıştı
AVRUPA

Almanya’da trenler çarpıştı

Alman Haber Ajansı DPA'nın itfaiye yetkililerine dayandırdığı habere göre, bir yük treni önden giden ve "dur sinyaline" uyan diğer bir yük trenine arkadan çarptı. Haberde, propan gazı taşıyan ve 25 vagondan oluşan arkadaki trenin makinistinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, öndeki trenin makinistinin ise hafif yaralandığı aktarıldı.

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Haber Merkezi AA
Almanya’da trenler çarpıştı
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Alman Haber Ajansı DPA'nın itfaiye yetkililerine dayandırdığı habere göre, bir yük treni önden giden ve "dur sinyaline" uyan diğer bir yük trenine arkadan çarptı.

Haberde, propan gazı taşıyan ve 25 vagondan oluşan arkadaki trenin makinistinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, öndeki trenin makinistinin ise hafif yaralandığı aktarıldı.

Çarpışmadan dolayı bazı vagonların raydan çıkıp devrildiği ifade edilen haberde, iki vagondan propan gazı sızdığı belirtildi.

Haberde, kazanın ormanlık bölgede meydana gelmesi dolayısıyla insanlar için tehlike arz etmediği kaydedildi.

Birçok sefer iptal edildi

Alman Demir Yolları şirketi Deutsche Bahn'dan yapılan açıklamada, söz konusu tren hattının kapatılmasından dolayı Berlin-Hannover arasındaki tren seferlerinde aksaklıkların yaşandığı, birçok tren seferinin de iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.

Federal Polisten yapılan açıklamada ise enkaz kaldırma çalışmaları ve kazaya ilişkin incelemenin bir gün süreceği bildirildi.

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