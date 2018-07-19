Almanya'da Türk dükkanına silahlı saldırı

Almanya'nın Heilbronn kentinde yaşanan silahlı saldırı 10 kişinin ölümünden sorumlu ırkçı Neonazi terör örgütünü akla getirdi.

Kentin merkezindeki Böcklingen'de Türklere ait bir fırına girerek, elindeki kuru sıkı tabancayla tezgahtaki tesettürlü çalışana ateş etmeye başladı. Saldırgan, yakın mesafeden altı el ateş ettikten sonra, olay yerinden uzaklaşarak kaçtı.

Fırındaki güvenlik kamerası sayesinde saldırganın kimliği tespit edildi.

Saldırgan 30 yaşlarına Polonya kökenli bir Alman vatandaşı.

Dükkan sahibi Alper Yıldırmaz olayın ırkçı bir saldırı olduğunu söylerken polis olayın ırkçı bir saldırı olmadığını saldırganın işsiz ve parasız olduğu için yardım istediğini belirtti.

Alper Yıldırmaz bunun doğru olmadığını söyleyerek "Bu caddede çok fazla dükkan var. Neden benim dükkanıma girdi? Neden para istemedi de ateş açtı?" dedi.

Fırıncı dükkanın sahibi Alper Yıldırmaz

Şimdiye kadar poliste herhangi bir sabıkası olmayan saldırgan, olayın ardından psikiyatriye sevk edilirken, saldırının nedeni halen açıklık kazanmadı.

Almanya'da 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldüren NSU terör örgütü davasında verilen kararın ardından gerçekleşen bu saldırı, ırkçı saldırganların artık daha da cesaretlendiğini gösterdi.

HAYAT NSU davası: Almanya’nın utanç günü