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Dünya

Almanya’da Türk Konsolosluğu’na PKK ve polis ablukası: Oy kullanacak gurbetçilerin adres bildirimi engelleniyor

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi yaklaşırken Avrupa'da yaşayan PKK/YPG terör örgütü sempatizanları Türk konsoloslukları önünde eylem yapmaya başladı. Yeni Şafak'a konuşan, AK Parti Yurt Dışı SKM Başkan Vekili Bülent Bilgi, konsoloslukların alman polisi ve PKK tarafından ablukaya alınmasını dolaylı yoldan seçimlere müdahale olarak değerlendirdi. Bilgi, "Almanya'nın Köln şehrinde yaşayan gurbetçi vatandaşlar adres beyanında bulunmak gibi konsolosluk hizmeti alamıyorlar, PKK/YPG sempatizanları tarafından engelleniyorlar" dedi.

Muhammed Yıldırım
22:22 . 25/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Almanya'da Türk Konsolosluğu önünde terör örgütü PKK eylemi.

Almanya'da Türk Konsolosluğu önünde terör örgütü PKK eylemi.

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi yaklaşırken Avrupa'da yaşayan gurbetçi vatandaşların seçime yönelik hizmet almak nedeniyle gittikleri konsoloslukların önünde terör örgütü PKK/YPG mensupları gösteriler yapıyor. Almanya'nın Köln şehrinde PKK/YPG sempatizanı bir grup tarafından gerçekleştirilen eylemler nedeniyle vatandaşlar, konsolosluk hizmeti alamıyor ve seçim için adres beyanında bulunamıyor.

AK Parti Yurt Dışı SKM Başkan Vekili Bülent Bilgi Yeni Şafak'a verdiği röportajda, PKK/YPG sempatizanı grupların, seçimlere 'dolaylı da olsa müdahale' ettiğini söyledi. Bilgi, "Köln'de bulunan konsolosluğun giriş kapısının 10 metre ilerisinde PKK'lılara izin vermişler. Sokağın diğer ucunu da polisler kapatmış. Ben giderken polisler bana 'nereye gidiyorsunuz seçim işleri için mi' diye sordu. Kendinden emin olan insanlar polisle bu diyaloğa girebilir ama vatandaşımız polis soru sorunca geri dönüyor." şeklinde konuştu.

Bu eylem seçimlere dolaylı da olsa müdahaledir

PKK/YPG terör örgütü sempatizanlarının bu eylemi cumartesi günü gerçekleştirmelerinin manidar olduğuna dikkat çeken Bilgi, konsoloslukların adres beyanı işlemlerinin yapılabilmesi için cumartesi günü de çalıştığını söyledi. Bilgi, "Yurt dışında oy kullanabilmek için adresini beyan etmeleri gerekiyor. Dolayısıyla konsolosluklara yoğun bir akın var. Bu eylemin cumartesi olması manidar. Bu eylemi de adres beyanında bulunmak isteyen vatandaşları korkutmak için yapıyorlar. Direkt değilse bile dolaylı olarak seçime müdahaledir." ifadelerini kullandı.

Sokağın bir tarafını polis bir tarafını eylemciler kapatmış

Konsolosluk binasının önünde gerçekleştirilen eylemler sokağın bir tarafını kapatıyor diğer tarafını da polisler kapatıyor diyen Bilgili, "İnsanlar bunları görünce korkup geri dönüyor. Hatta polisin sokağın diğer tarafını kapattığını görünce bugün konsolosluk açık değil diye düşünüp geri dönüyor." dedi.



#Almanya
#Seçim
#Köln
#PKK/YPG
#Konsolosluk
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