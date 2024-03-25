Almanya'da üç bin kişilik açık hava iftarı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın başkenti Kabil'de ilkokul öğrenicilerine yönelik TİKA amblemli 3 bin çanta desteğinde bulundu. TİKA Kabil Ofisi, ramazan ayında da Afganistan'daki yardım faaliyetlerini sürdürüyor.Bu kapsamda, başkent Kabil'deki ilkokullarda eğitim alan 3 bin çocuğa TİKA amblemli çanta dağıtıldı.TİKA Kabil Ofisi Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan yaptığı açıklamada, gıda yardımlarının yanı sıra eğitim alanına yönelik faaliyetlerin devam edeceğini kaydetti.