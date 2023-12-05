Almanya'da 'ulaşım' krizi: Münih Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Katar ziyaretinde havaalanında kendisini karşılamaya kimse gelmeyince uçaktan inmeyi reddedip yarım saat boyunca uçak kapısında beklemişti. O anlar hafızalardaki yerini korurken Katar'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise resmi törenle karşılandı.