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Almanya'da 'ulaşım' krizi: Münih Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu

Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Münih Havalimanı'ndaki ekipmanlar dondu. Lufhansa, "Araçlar karla kaplı. Başka uçuşlarda iptal edilecek" derken, yolcular Münih'in içine düştüğü duruma tepki gösterdi.

15:12 - 5/12/2023 Salı
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Almanya
Almanya

Almanya'nın en yoğun ikinci merkezi konumundaki Münih Havalimanı'nda uçuş kaosu devam ediyor.


Münih'te yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda uçak seferi iptal edildi.


Kalkış ve inişler iptal


Havalimanı, dün gece geç saatlerde yayınladığı duyuruda şöyle dedi:


5 Aralık Salı günü, operasyonların başladığı saat 06.00'dan öğlen 12.00'ye kadar kalkış ve iniş yapılmayacak.



Pistler buz tuttu


Açıklamada, pistlerin buzu çözüldükten sonra uçuşlara öğle saatlerinden itibaren devam edilmesinin umulduğu belirtildi.


Ancak birçok yolcunun bugün seyahat etmeyi beklememesi gerektiği vurgulanarak şunlar aktarıldı:


Güvenlik nedeniyle günün geri kalan kısmında da uçuşların çoğunun iptal edilmesi gerekeceği varsayılabilir. Uçuşunuzun gerçekleşeceğine dair bildirim almadıysanız evinizde kalın.





#Almanya
#Münih Havalimanı
#uçak
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