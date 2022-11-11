Dünya Almanyada uyuşturucu bağımlılığı artıyor
AVRUPA

Almanya’da uyuşturucu bağımlılığı artıyor

Federal Kriminal Polis Dairesi (BKA) yaptığı açıklamada, Duisburg’daki gümrük yetkililerinin, Ekvador’dan bir deniz konteyneriyle gelen; muzların arasına gizlenmiş 635 kilogram kokain ele geçirildiğini belirtti. BKA, 2021’de yaklaşık 56 bin uyuşturucu kaçakçılığı suçunun kaydedildiğini, bunun bir önceki yıla göre yüzde 2,9’luk artış anlamına geldiğini ifade etti.

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Haber Merkezi Diğer
Almanya’da uyuşturucu bağımlılığı artıyor
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Federal Kriminal Polis Dairesi (BKA) yaptığı açıklamada, Duisburg’daki gümrük yetkililerinin, Ekvador’dan bir deniz konteyneriyle gelen; muzların arasına gizlenmiş 635 kilogram kokain ele geçirildiğini belirtti.

BKA, 2021’de yaklaşık 56 bin uyuşturucu kaçakçılığı suçunun kaydedildiğini, bunun bir önceki yıla göre yüzde 2,9’luk artış anlamına geldiğini ifade etti.

Açıklanan verilere göre, geçen yıl 1520’si erkek ve 306’sı kadın olmak üzere 1826 kişi, uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle öldü. Bu, yıllık yüzde 15,5’lik artışa tekabül ediyor.

Ülkede uyuşturucuya bağlı ölüm ve uyuşturucu kaçakçılığı sayılarında 2017’den bu yana sürekli artış kaydedildiği aktarıldı.

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