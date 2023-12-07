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Dünya

Almanya'da vatandaşlık başvurusunda bulunanlara İsrail dayatması

Filistinlilere yönelik katliamlarını sürdüren terör devleti İsrail'e koşulsuz desteğini esirgemeyen Batı, bir skandala daha imza attı. Söz konusu skandalın adresi ise daha önce de İsrail'e desteğini sıkça açıklayan Almanya oldu. Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde vatandaşlık başvurusunda bulunanlara "İsrail'in varlığını" kabul etme şartı getirilirken, Eyalet İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgede, "İsrail'in var olma hakkının Almanya'nın varlık nedeni" olduğu belirtildi.

00:06 - 7/12/2023 Perşembe
AA
Almanya'dan vatandaşlığa geçişte İsrail'in var olma hakkını kabul şartı.
Almanya'dan vatandaşlığa geçişte İsrail'in var olma hakkını kabul şartı.

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinden vatandaşlık başvurusunda bulunanların "İsrail'in var olma hakkı"nı desteklediklerini beyan etmeleri gerektiği bildirildi.

Eyalet İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgede, "İsrail'in var olma hakkının Almanya'nın varlık nedeni" olduğu belirtildi.

Eyalet İçişleri Bakanı Tamara Zieschang Magdeburg da yaptığı açıklamada, gönderilen genelgeyle eyalette Alman vatandaşlığı için başvuranların İsrail'in varlığını kabul ettiğini beyan etmeleri gerektiğini ve bunun, vatandaşlık için ön koşul haline getirildiğini kaydetti.

Genelgede, "Alman vatandaşlığına geçmek İsrail'in var olma hakkına bağlılık gerektirir. Bu nedenle başvuru sahiplerinin vatandaşlığa kabulden hemen önce İsrail'in var olma hakkını tanıdıklarını ve İsrail devletinin varlığına aykırı her türlü çabayı kınadıklarını yazılı olarak teyit etmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verilerek, başvuru sahiplerinin beyanda bulunmayı reddetmeleri halinde vatandaşlığa kabul belgesinin düzenlenmemesi istendi.








#Almanya
#Saksonya-Anhalt
#vatandaşlık
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