Almanya'da zorunlu askerlik pişmanlığı

|
Arşiv
Tüm çabaların Alman Ordusu’nun son derece profesyonel bir ordu olarak güçlendirilmesi üzerinde yoğunlaştırılması gerektiğini belirten Lindner, ekonomideki vasıflı işçi sorununa dikkati çekti.
Zorunlu askerlik olması halinde bir grubun tamamının eğitimden uzak tutulacağını ve vasıflı işçi açığı göz önüne alındığında bunun tüm ekonomik sektörlerde ‘büyük zarara’ neden olacağını ifade eden Lindner, genç neslin salgında çok şey kaybettiğini ve yeni bir zorunlu hizmet konusunda herhangi bir ‘spekülasyon yapılmaması gerektiğini’ söyledi.
Alman Yedek Askerler Derneği Başkanı Patrick Sensburg ise, zorunlu askerlik için açık bir talepte bulunduklarını söyledi.