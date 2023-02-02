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Almanya'da zorunlu askerlik pişmanlığı

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, zorunlu askerliğin kaldırılmasının hata olduğuyla ilgili açıklamasıyla yeni bir tartışma başlattı.

09:24 . 2/02/2023 Perşembe
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Arşiv

Arşiv

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, bölge ülkelerinde de askeri önlemlerin artırılmasına neden oldu. Bazı İskandinav ülkeleri, kadınları da zorunlu askerliğe dahil ederken,
Almanya
'da zorunlu askerliğin yeniden yürürlüğe konması gündeme geldi.

"ZORUNLU ASKERLİĞİ ASKIYA ALMAK HATAYDI"

Almanya'da göreve yeni atanan
Savunma Bakanı Boris Pistorius
’un zorunlu askerliğin kaldırılmasını hata olarak nitelemesi ve ardından zorunlu askerliğin yeniden olabileceği yönündeki açıklamasından sonra yeni bir tartışma başladı.
Süddeutsche Zeitung’a konuşan Pistorius, "
Bana bir sivil, bir vatandaş, bir politikacı olarak sorarsanız, zorunlu askerliği askıya almak bir hataydı"
dedi.

FDP, ZORUNLU ASKERLİĞE KARŞI

İktidarın küçük ortağı FDP ise zorunlu askerliğe net bir şekilde karşı çıkıyor. Federal Maliye Bakanı ve FDP Genel Başkanı Christian Lindner,
"FDP için zorunlu askerlik hizmeti tartışmaya açık bir konu değildir. Bu hayali bir tartışma"
dedi.

"ZORUNLU ASKERLİK, VASIFLI İŞÇİ KAYBINA NEDEN OLACAK"

Tüm çabaların Alman Ordusu’nun son derece profesyonel bir ordu olarak güçlendirilmesi üzerinde yoğunlaştırılması gerektiğini belirten Lindner, ekonomideki vasıflı işçi sorununa dikkati çekti.

Zorunlu askerlik olması halinde bir grubun tamamının eğitimden uzak tutulacağını ve vasıflı işçi açığı göz önüne alındığında bunun tüm ekonomik sektörlerde ‘büyük zarara’ neden olacağını ifade eden Lindner, genç neslin salgında çok şey kaybettiğini ve yeni bir zorunlu hizmet konusunda herhangi bir ‘spekülasyon yapılmaması gerektiğini’ söyledi.

Alman Yedek Askerler Derneği Başkanı Patrick Sensburg ise, zorunlu askerlik için açık bir talepte bulunduklarını söyledi.




#Almanya
#Savunma Bakanı Boris Pistorius
#Zorunlu askerlik
1 saat önce
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Almanya'da zorunlu askerlik pişmanlığı
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