Almanya'da zorunlu askerlik pişmanlığı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, bölge ülkelerinde de askeri önlemlerin artırılmasına neden oldu. Bazı İskandinav ülkeleri, kadınları da zorunlu askerliğe dahil ederken,

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, bölge ülkelerinde de askeri önlemlerin artırılmasına neden oldu. Bazı İskandinav ülkeleri, kadınları da zorunlu askerliğe dahil ederken,

Bana bir sivil, bir vatandaş, bir politikacı olarak sorarsanız, zorunlu askerliği askıya almak bir hataydı"

Bana bir sivil, bir vatandaş, bir politikacı olarak sorarsanız, zorunlu askerliği askıya almak bir hataydı"

"FDP için zorunlu askerlik hizmeti tartışmaya açık bir konu değildir. Bu hayali bir tartışma"

"FDP için zorunlu askerlik hizmeti tartışmaya açık bir konu değildir. Bu hayali bir tartışma"

Zorunlu askerlik olması halinde bir grubun tamamının eğitimden uzak tutulacağını ve vasıflı işçi açığı göz önüne alındığında bunun tüm ekonomik sektörlerde ‘büyük zarara’ neden olacağını ifade eden Lindner, genç neslin salgında çok şey kaybettiğini ve yeni bir zorunlu hizmet konusunda herhangi bir ‘spekülasyon yapılmaması gerektiğini’ söyledi.