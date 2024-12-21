Almanya'daki saldırının arkasından İsrail çıktı: Siyonist destekçisi

Almanya’daki katliamın failinin, İsrail hayranı bir Siyonist olduğu ortaya çıktı. Saldırganın ortaya çıkan kimliği en çok PKK'lı teröristleri üzdü. Çünkü teröristler, "IŞİD hortladı." paylaşımı yaparak saldırganın Suriye bağlantılı olduğunu yaydılar.
Almanya'nın Magdeburg kentinde bir kişinin aracını Noel pazarında kalabalığın üzerine sürmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü ve 60'ı aşkın kişinin yaralandığı bildirildi. Polis ekipleri olay sonrasında bölgede güvenlik önlemleri aldı.
Siyonist, ateist ve ırkçı
İşte saldırganın paylaşımları:
Almanya’daki kanlı saldırıdan sonra PKK yandaşları “IŞİD yeniden hortladı” paylaşımları yaparak saldırganın Suriye bağlantılı olduğu yalanını yaydılar. Saldırganın İsrail destekçisi çıkması en çok PKK'lı teröristleri üzdü.