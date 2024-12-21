Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Almanya'daki saldırının arkasından İsrail çıktı: Siyonist destekçisi

Almanya'daki saldırının arkasından İsrail çıktı: Siyonist destekçisi

Furkan Erten
10:0221/12/2024, Cumartesi
G: 21/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
AA
Sonraki haber
Siyonizm destekçisi Suudi Arabistan vatandaşının 2006 yılında ülkesinde kaçtığı ortaya çıktı.
Siyonizm destekçisi Suudi Arabistan vatandaşının 2006 yılında ülkesinde kaçtığı ortaya çıktı.

Almanya’daki katliamın failinin, İsrail hayranı bir Siyonist olduğu ortaya çıktı. Saldırganın ortaya çıkan kimliği en çok PKK'lı teröristleri üzdü. Çünkü teröristler, "IŞİD hortladı." paylaşımı yaparak saldırganın Suriye bağlantılı olduğunu yaydılar.

Almanya'nın Magdeburg kentinde bir kişinin aracını Noel pazarında kalabalığın üzerine sürmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü ve 60'ı aşkın kişinin yaralandığı bildirildi. Polis ekipleri olay sonrasında bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Siyonist, ateist ve ırkçı

Yakalanan saldırgan hakkında detaylar da belli oldu. Almanya merkezli Die Welt, saldırganın 1974 doğumlu bir Suudi Arabistan vatandaşı Taleb Al Abdulmohsen olduğunu öne sürdü.
Saldırganın sosyal medya hesabında ise Siyonist olduğu ortaya çıktı. İslam’dan nefret eden bir ateist olan Abdulmohsen’in, İsrail’in arz-ı mevud haritasını paylaştığı, aşırı sağcı AfD partisi destekçisi olduğu görüldü.

İşte saldırganın paylaşımları:



Almanya’daki kanlı saldırıdan sonra PKK yandaşları “IŞİD yeniden hortladı” paylaşımları yaparak saldırganın Suriye bağlantılı olduğu yalanını yaydılar. Saldırganın İsrail destekçisi çıkması en çok PKK'lı teröristleri üzdü.



#Almanya
#Suudi Arabistan
#İsrail

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GSS PRİM BORCU SON DAKİKA 21 ARALIK: Torba yasada GSS prim borcu affı çıktı mı, ne zaman yürürlüğe girecek?