Almanya'daki saldırının arkasından İsrail çıktı: Siyonist destekçisi

Saldırganın sosyal medya hesabında ise Siyonist olduğu ortaya çıktı. İslam’dan nefret eden bir ateist olan Abdulmohsen’in, İsrail’in arz-ı mevud haritasını paylaştığı, aşırı sağcı AfD partisi destekçisi olduğu görüldü.