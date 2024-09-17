Almanya’daki yangında iki Türk öldü

Irkçıların Türk ve Müslümanları hedef aldığı Almanya’da yine şüpheli bir yangın meydana geldi. Berlin'in kuzeyindeki Eberswalde kentinde 14 Eylül 23.30 civarında yaşanan olayda anne Emine Çoban ve 5 yaşındaki oğlu Umut Can hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin acil müdahalesi ile binadaki 6 kişinin kurtarıldığı öğrenildi. Alevlerin bina girişini sarması sebebiyle kurtarma ekiplerinin pencerelerden ulaştığı dairelerden biri dışında diğer dairede kapı ve dolapların yanarak devrilmesi sonucu anne Emine Çoban ile oğlu Umutcan yanarak can verdiği belirlendi. İtfaiye ekipleri, anne ve çocuğun kucak kucağa bulunduğunu bildirdi.

ÖNCE BİNANIN ALTINDAKİ KUAFÖR YANDI

Yangının çıktığı binanın altında Şanlıurfalı bir ailenin işletmelerinin yer aldığı, bu iki işletmeden birinin kuaför diğerinin restoran olduğu öğrenildi. Yangının öncelikle kuafördeki bir elektrik kaçağı sebebiyle çıktığı, ardından restorana doğru sıçradığı ardından da binanın apartman boşluğundan üstteki konuta sıçradığı aktarıldı. Yangında hayatını kaybeden annenin eşinin Berlin’de çalıştığı, bu sebeple olay tarihinde evde olmadığı kaydedildi. İtfaiye ve güvenlik birimlerini ilk bulgulara göre, kundaklama şüphesi üzerinde durmasa dahi, gerekli olay yeri inceleme ve tahkikatların yapılacağı aktarıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, olayla ilgili yerel makamlar tarafından soruşturma başlatıldığını bildirildi. Açıklamada, “Berlin Başkonsolosluğumuz yanan binada incelemelerde bulunmuştur. Gelişmeler yakından takip edilmektedir” denildi.

KÖLN’DE DE PATLAMA

Almanya'nın Köln kentinde de bir Türk'e ait eğlence mekanının da bulunduğu binanın girişinde patlama meydana geldi. Olayda binanın temizlik görevlisi yaralandı. Yaralı, hastanede tedavi altına alındı. Hohenzollernring Caddesi'nde saat 06.00 sıralarında meydana gelen patlamada, binanın güvenlik kamerası kayıtlarında bir kişinin girişe poşetle kutu bırakıp uzaklaştığı ve hemen ardından patlamanın olduğu görüldü. Polis, patlamanın nedenine ilişkin henüz bilgi vermedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

NEDEN DÜKKAN YANMADI

Yangında eşi ve evladını kaybeden Eyüp Çoban, olayın çıkış nedeninin araştırılmasını talep etti. Olayın çıkışına dair şüphelerinin olduğunu ifade eden Çoban, "Bu yangın iyice araştırılsın. Elektrik tesisatından mı çıktı, nereden, neden çıktı araştırılsın. 'Binanın alt katındaki berber dükkanı yanarken neden yandaki döner dükkan yanmadı?' kafamdaki soru işareti bu" dedi. Binada Türk ailelerin yaşadığını belirten amca Adil Çoban ise, "Ön yargılı olmamak ama her ihtimali de değerlendirmek gerekiyor" diye konuştu. Öte yandan cenazelerin defnedilmek üzere Türkiye'ye gönderilmesinin planlandığı öğrenildi.







