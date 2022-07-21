Almanya’dan dönüp evine ve camiye GES kurdu.

Trabzon’un Çaykara ilçesinden 1965 yılından Van’ın Özalp ilçesine bağlı Emek Mahallesi’ne yerleşen Karadenizliler, yaptıkları yeniliklerle kendilerinden söz ettiriyor.

Almanya’dan kesin dönüş yapan İsmail Kanık isimli vatandaş, yerleştiği mahallesinde evine ve camiye Güneş Enerji Sitemi (GES) kurdu. 1975 yıllarında kendi imkanları ile mahallelerine elektrik çekip 1983 yılına kadar kendi elektriklerini jeneratörle sağladılar. Bununla yetinmeyen mahalle sakinleri, mahallenin 3 noktasında yapılan çeşmeleri Van’dan getirdikleri su tesisatçısı tarafından suyu evlerine kadar getirdiler. Bununla da yetinmeyip dönemin Emekköyü Kalkınma Kooperatif Başkanı tarafından mahalleyi kanalizasyona kavuşturdu. Yerli halk tarafından da takdirle karşılayan Karadenizliler, son olarak mahalleye Güneş Enerji Sistemi (GES) panelleri kurarak kendi elektriklerini üretmeye başladı.

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400 BİN LİRAYA MAL OLDU



Mahalle Muhtarı Abdullah Korkmaz, “Mahallemizdeki hayır sefer İsmail Kanık ağabeyimiz katkıda bulundu. Bütün masrafları kendi karşıladı. Bu sistemde bize 400 bin liraya mal oldu. Camimiz, taziye evi ile imam evine bu elektrikten faydalanacak. Bu gün açılışını yaptık. Emeği geçenlerden yaptık Allah razı olsun” dedi.



Uzun yıllar Almanya’da çalışıp emekli olduktan sonra çocukluğu ve gençliğinin geçtiği Emek Mahallesi’ne yerleşen İsmail Kanık, satın aldığı arsa üzerinde ev yaptı. Doğalgazın mahallelerine gelmesinin şuan olumsuz olduğu ve kömür maliyetlerinin artmasıyla birlikte evine GES kurmayı planladığını ifade eden Kanık, yıllarıdır yurt dışında elektrik işlerinde çalıştığını söyledi. Yaptığı araştırmalar sonucu bunun daha hayırlı olacağını düşündüğü için bu sistemi yaptığını ifade eden Kanık, “Bu sisteme 400 bin liraya masrafım oldu. 68 panolu 24 kW olarak üretim yapıyor. Bugün itibarı ile devreye girdi. Günde 6 saat çalışacak ve bu çalışma süresinde 150 kW elektrik üretecek. Aynı sistemi de köy camisi, taziye evi ile imam evine de kurduk. Oradaki sistem de aynı benim evimdeki sistem gibi. 68 panolu 24 kW olarak üretim yapıyor” dedi.

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FOTOĞRAF 17 Son dönemlerde ciddi bir artış gösteren konut fiyatlarının özellikle ekonomik konuta olan talebi daha da arttırdığını belirten Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, konut üreticilerinin uygun fiyatlı konutlar üretebilmesi için yeni imar alanlarının açılması veya uydu kentlerin kurulması gerektiğini söyledi.<br> Konut fiyatlarında ve kiralarda yaşanan fahiş artışlara karşı ilgili bakanlıklar yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Bir yandan sosyal konut üretiminde gaza basılırken bir yandan da farklı modeller geliştiriliyor. Bu modellerden biri de altyapılı Arsa satışı olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kendi evini yapmak isteyen vatandaş için, şehrin gelişim çeperlerindeki Hazine arazilerinin uygun ödeme koşullarında satışa çıkacağını açıkladı. Bakan Kurum'un bu açıklamalarının ardından ucuz konut için yen formüller ortaya atılmaya başladı. Şehrin gelişim çeperlerinde, Hazine’ye ait arsalar uygun ödeme şartlarıyla satılacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Adana gibi birçok ilde arsa satışı ağustos ayında başlayacak.<br> Arsanın yerine göre metrekare büyüklüklerinin belirleneceğini belirten Bakan Kurum, “Mesela bir arazide 500-1000 metrekarelik alanlar olacak ve tek katlı evler yapılacak. Bazı yerlerde 8-10 bin metrekarelik arsada, emsal 0.50 olacak ve 3-4 katlı binalar yapılacak. Konut tipleri için biz projeler çalışacağız. Ancak vatandaş da imar planına uygun projesini hazırlayıp, ruhsatını alarak evini yapabilecek. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya, Adana gibi bilhassa konut fiyatlarının çok arttığı şehirlerde çalışıyoruz. İhtiyaca ve talebe göre sayılar belirlenecek” ifadelerini kullandı. Bakan Kurum arsa satışına ağustos ayında başlamayı ve yıl sonuna kadar düzenli satış yapmayı planladıklarını kaydetti. Ucuz konut için bir diğer yöntem ise uydu kentler: <br><br>Maliyetler noktasında hızlı ve kalıcı bir tedbir almanın zor olduğunu belirten uzmanlar, ancak arsa temini için yeni girişimler yapılabileceğini ve sektörün konut üretimi için yeni bir rüzgar yakalaması sağlanabileceğini belirtti. Yeni üretilecek konutlarla beraber hem konut fiyatlarında cazip fiyatlar oluşur hem de kira bedellerinde de olağan bir döneme girilebilir. Bunun için en uygun formüllerin başında uydu kentlerin geldiğini belirten uzmanlar, şehir merkezlerinin dışında ciddi bir arazi stoku bulunduğunu. Bu alanlarda yapılacak imar düzenlemeleri ile birlikte yeni üretim alanları kazandırılabileceğini açıkladı. Uzmanlar Çarpık kentleşme ve deprem gibi ana sorunların yaşandığı bir ortamda yeni imar alanları vakit geçirilmeden açılmalıdır” dedi.<br> \"Özel sektöre TOKİ modeli üretim fomulü\"<br>Türkiye genelinde birçok farklı konut programıyla vatandaşların uygun fiyatlarla ev sahibi olmasını sağlayan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) modeli özellikle düşük gelirli vatandaşlar için büyük fırsatlar sunduğunu belirten gayrimenkul uzmanları, \"Ancak riskli yapı stoku ve artan konut ihtiyacı nedeniyle TOKİ tarafından üretilen konut adetleri gereken ihtiyacı karşılayamıyor. Özel sektöründe devreye girebileceği bir uydu kent modeli ile önemli adımlar atılabilir. Ana kente bağlı olarak kurulabilecek uydu kentler hem şehir merkezindeki yükü azaltmak hem de ekonomik konut ihtiyacına destek olabilecek bir fırsat doğurabilir. Bu tip yerleşim yerleri kendi kendine yetebilme potansiyeline sahip olduğundan son yıllarda sıklıkla tercih edilmektedir. Diğer yandan şehir merkezinden uzakta konumlanan bu yerleşim yerleri site benzeri yapılara sahip olabildiği için vatandaşlar tarafından oldukça beğenilmektedir\" şeklinde konuştu. Ucuz konut için yeni formül: Bakanlık harekete geçti ağustos ayında başlıyor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, vatandaşın kendi evini yapabilmesi için büyükşehirlerde altyapılı arsa satışına başlayacaklarını açıklamasının ardından ucuz konut modelleri ile ilgili yeni formüller gündeme gelmeye başladı. Bakan Kurum'un açıkladığı formüle göre sehrin gelişim çeperlerinde, Hazine'ye ait arsalar uygun ödeme şartlarıyla satılacak. Vatandaş satın aldığı uygun fiyatlı arsalarla kendi konutunu yapabilecek. Yani yeni modele göre arazi kamudan, ev vatandaştan olacak. Ucuz konut için diğer bir çözüm ise uydu kentlerin kurulması. Ayrıntılar haberimizde... BiP'te paylaş

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