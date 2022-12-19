Almanya'dan Kuzey Kore'ye kınama

Almanya, Kuzey Kore'nin uluslararası hukuku ihlal eden bir dizi balistik füze denemelerini gayrimeşru bulduğunu ve şiddetle kınadığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Federal Hükümet, Kuzey Kore tarafından gerçekleştirilen son gayrimeşru balistik füze denemelerini şiddetle kınamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kuzey Kore'nin 2022'nin başından bu yana uluslararası hukuku ihlal eden benzeri görülmemiş bir dizi füze denemesiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları kapsamındaki yükümlülüklerini göz ardı ettiği, böylece uluslararası güvenlik ve istikrarı tehlikeye attığı vurgulanan açıklamada, Kuzey Kore'nin BM kararlarını uygulaması, ABD ve Güney Kore'nin diyalog tekliflerine yanıt vermesi istendi.

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Açıklamada, Kuzey Kore'ye kitle imha silahları ve balistik füze geliştirme programlarını tamamen geri döndürülemez bir şekilde sona erdirmesi çağrısında da bulunuldu.

FOTOĞRAF 11 Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Korenin 2 balistik füze denemesi yaptığını, füzelerin Japon münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü açıkladı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığına göre füzeler, Kuzey Pyongan bölgesinden yerel saatle 11.13 ve 12.05te Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne fırlatıldı. Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, Gözetleme ve takip faaliyetleri güçlendirilirken, ABD ile yakın iş birliği de sürmektedir. ifadesi yer aldı. Japon Devlet Televizyonu NHKye göre, füzelerin düştüğü bölgede seyreden deniz ve hava taşıtlarında hasar saptanmadı. Pyongyang yönetiminin, 2022 başından beri, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek 35 denemede farklı menzillerde 60ı aşkın füze fırlattığı biliniyor. Yonhap ajansı, Kuzey Korede dün, eski lider Kim Jong-Ilin ölümünün 11. yılı dolayısıyla anma töreni yapıldığını anımsattı. Öte yandan Güney Korede konuşlu ABD Kuvvetleri Kore (USFK) bünyesinde hafta içinde, ABD Uzay Kuvvetleri Kore Komutanlığı kurulmuştu. Japon Denizi'nde Kuzey Kore alarmı: İki balistik füze daha fırlattı Japon hükümeti ve Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri yaptığını duyurdu. Japon Devlet Televizyonu NHK'ye göre, füzelerin düştüğü bölgede seyreden deniz ve hava taşıtlarında hasar saptanmadı. BiP'te paylaş

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