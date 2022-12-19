Dünya Almanyadan Kuzey Koreye kınama
AVRUPA

Almanya'dan Kuzey Kore'ye kınama

Almanya, Kuzey Kore'nin uluslararası hukuku ihlal eden benzeri görülmemiş bir dizi balistik füze denemelerine tepki gösterdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları kapsamındaki yükümlülükleri göz ardı etmesini gayrimeşru bulduğunu belirterek şiddetle kınadığını duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Almanyadan Kuzey Koreye kınama
Arşiv

Almanya, Kuzey Kore'nin uluslararası hukuku ihlal eden bir dizi balistik füze denemelerini gayrimeşru bulduğunu ve şiddetle kınadığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Federal Hükümet, Kuzey Kore tarafından gerçekleştirilen son gayrimeşru balistik füze denemelerini şiddetle kınamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kuzey Kore'nin 2022'nin başından bu yana uluslararası hukuku ihlal eden benzeri görülmemiş bir dizi füze denemesiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları kapsamındaki yükümlülüklerini göz ardı ettiği, böylece uluslararası güvenlik ve istikrarı tehlikeye attığı vurgulanan açıklamada, Kuzey Kore'nin BM kararlarını uygulaması, ABD ve Güney Kore'nin diyalog tekliflerine yanıt vermesi istendi.

Açıklamada, Kuzey Kore'ye kitle imha silahları ve balistik füze geliştirme programlarını tamamen geri döndürülemez bir şekilde sona erdirmesi çağrısında da bulunuldu.

Japon Denizi'nde Kuzey Kore alarmı: İki balistik füze daha fırlattı
FOTOĞRAF 11
Title
Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Korenin 2 balistik füze denemesi yaptığını, füzelerin Japon münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü açıkladı.
Title
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığına göre füzeler, Kuzey Pyongan bölgesinden yerel saatle 11.13 ve 12.05te Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne fırlatıldı.
Title
Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, Gözetleme ve takip faaliyetleri güçlendirilirken, ABD ile yakın iş birliği de sürmektedir. ifadesi yer aldı.
Title
Japon Devlet Televizyonu NHKye göre, füzelerin düştüğü bölgede seyreden deniz ve hava taşıtlarında hasar saptanmadı.
Title
Pyongyang yönetiminin, 2022 başından beri, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek 35 denemede farklı menzillerde 60ı aşkın füze fırlattığı biliniyor.
Title
Yonhap ajansı, Kuzey Korede dün, eski lider Kim Jong-Ilin ölümünün 11. yılı dolayısıyla anma töreni yapıldığını anımsattı.
Title
Öte yandan Güney Korede konuşlu ABD Kuvvetleri Kore (USFK) bünyesinde hafta içinde, ABD Uzay Kuvvetleri Kore Komutanlığı kurulmuştu.
Title
Title
Title
Title
Japon Denizi'nde Kuzey Kore alarmı: İki balistik füze daha fırlattı
Japon hükümeti ve Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri yaptığını duyurdu. Japon Devlet Televizyonu NHK'ye göre, füzelerin düştüğü bölgede seyreden deniz ve hava taşıtlarında hasar saptanmadı.

Kuzey Kore'den yeni test: Katı yakıtlı ve daha güçlü bir motor
DÜNYA
Kuzey Kore'den yeni test: Katı yakıtlı ve daha güçlü bir motor
İlçe bir anda kayboldu

İlçe bir anda kayboldu

​Çok nadir rastlanıyor: Görenleri hayran bıraktı.
Araştırmalar sonucunda bulundu

Araştırmalar sonucunda bulundu

Çalışmalara 2020'de başlandı: ​Yaklaşık 200 bin yıllık geçmişe sahip.
Yargıtay Başsavcısından HDP talebi: Hazine yardımı bulunan hesapları bloke edilsin

Sağlık Bakanlığı: Hastane başhekiminin yönetici sözleşmesinin feshedilmesine karar verilmiştir.

​Katar'a destek için gitmişlerdi: Türkiye'nin gururu oldular.

'CHP ve yavru muhalefet onlarla beraber yürüyor.'

Sadece sayılı ülkede var: Dakikada altı atış yapıyor.

​Sevilla, Marcao'nun ameliyat olacağını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.