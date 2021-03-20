Dünya Almanyadan liyakat nişanı
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​Almanya’dan liyakat nişanı ​

Almanya’dan liyakat nişanı

Koronavirüse karşı ilk aşıyı bulan ve tüm dünyanın umudu olan BioNTech’in kurucuları Türk bilim insanları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Uğur Şahin’e Almanya’da liyakat nişanı verildi. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, “Geliştirdiğiniz aşı insanlığa bir hizmettir. Sizin hikayeniz insanlık için en iyi ilham kaynağı” dedi. Törene Almanya Başbakanı Angela Merkel de katıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Frank-Walter Steinmeier - Özlem Türeci - Uğur Şahin - Angela Merkel
Frank-Walter Steinmeier - Özlem Türeci - Uğur Şahin - Angela Merkel

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Kovid-19 aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortakları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'ye liyakat nişanı verdi. Bellevue Sarayı'nda düzenlenen ve Başbakan Angela Merkel’in de katıldığı törende, Türk bilim insanı Özlem Türeci ile Uğur Şahin'e Almanya’nın "Yıldızlı Büyük Liyakat Nişanı" takdim edildi. Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Sizler tüm dünyadaki insanlar için bir örneksiniz. Bilim adamları olarak, her ikiniz de olağanüstü performans gösterdiniz. Bu başarı, geliştirdiğiniz aşı, insanlığa bir hizmettir" ifadelerini kullandı. Öte tandan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Uğur Şahin ve Özlem Türeci’yi Liyakat Nişanı almaları nedeniyle tebrik etti.

Özlem Türeci - Uğur Şahin

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DAHA FAZLA AŞI GÖNDERECEĞİZ

  • Tören sonrası Anadolu Ajansı’na konuşan Prof. Şahin, Türkiye’ye gönderilecek 4,5 milyon doz aşıya da değindi. Gerekli işlemleri geçen hafta tamamlandıklarını kaydeden Şahin, “Her şey yolunda giderse bu ay sonunda Türkiye’de aşılamaya başlayabiliriz. 2021’in ikinci yarısında daha fazla aşı gönderilmesi konusunda çalışıyoruz.” ifadesini kullandı. Hedeflerinin yıl sonuna kadar aşı üretimini 2,4 milyar doza çıkarmak olduğunu dile getiren Şahin, “Niyetimiz tüm dünyaya aşıları yetiştirmek. Bu salgını sadece Avrupa’yı koruyarak yenemeyiz. Tüm dünyanın korunması lazım. Bunu siyaset öğrenecek ve ona göre hareket edecek.” diye konuştu.

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