Dünya Almanyadan Mısıra idamları durdurun çağrısı
AVRUPA

Almanya'dan Mısır’a idamları durdurun çağrısı

Almanya'da üst düzey bir yetkili Mısır’da son dönemde artan idam cezalarının ve infazların büyük bir endişeyle karşıladıklarını belirterek "Mısır'a, idam cezalarını askıya alması ve infazları hemen durdurması çağrısı yapıyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesine, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen protesto gösterisiyle tepki gösterilmişti.
Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idam edilmesine, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen protesto gösterisiyle tepki gösterilmişti.

Almanya'nın Mısır'daki son idam cezalarını endişeyle izlediği, bu infazların derhal durdurulmasını istediği bildirildi.

Üst düzey bir Alman diplomat, yaptığı açıklamada, "Mısır'da son dönemde artan idam cezalarını ve infazları büyük bir endişeyle karşılıyoruz. Mısır'a, idam cezalarını askıya alması ve infazları hemen durdurması çağrısı yapıyoruz." dedi.

Yetkili, "Alman hükümeti, Mısır hükümetiyle görüşmelerinde bu konuyu gündeme getirmeye devam edecek. Bu konuda uluslararası insan hakları örgütleriyle de sürekli temas içerisinde bulunuyoruz." diye konuştu.

Almanya'nın ilkesel olarak ve her koşulda idam cezasına karşı olduğunun altını çizen diplomat, dünya genelinde idam cezasının yasaklanması için, diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelerle birlikte çabalarının sürdüğünü vurguladı.

Mısır'da 2015 yılında Başsavcı Hişam Berekat'ın öldürüldüğü suikast nedeniyle yargılanan ve idam cezasına çarptırılan 9 sanık, çarşamba günü idam edilmişti. Sanıklar, duruşmalar sırasında kendilerine yöneltilen suçlamaları reddederek ifadelerinin işkenceyle alındığını kaydetmişti.

Mısır'da idam bekleyen gençlerin infazı her an gerçekleşebilir
DÜNYA
Mısır'da idam bekleyen gençlerin infazı her an gerçekleşebilir

Sisi 9 genci astı
DÜNYA
Sisi 9 genci astı
/**/
Rusya'da maç başladı

Rusya'da maç başladı

Fenerbahçe tur için sahada.
Konsept değişti:Bataklık kurutulacak

Konsept değişti:Bataklık kurutulacak

27 bin yeni personel ve 30 SİHA siparişinin anlamı ne?
21 Şubat 2019 Perşembe gün sonu haberleri

Riskli binaları boşaltın

Riskli binaları boşaltın

Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Kiranızı biz ödeyeceğiz.
Darbeyi kutsadıErbakan'ı yargıladı

Darbeyi kutsadıErbakan'ı yargıladı

Soyer'in Erbakan hakkında hazırladığı iddianame ortaya çıktı.
31 Mart beka seçimidir

31 Mart beka seçimidir

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli'de önemli mesajlar verdi.
Vatikan'da 'taciz' zirvesi

Vatikan'da 'taciz' zirvesi

​Papa 190 din adamını çağırarak tek tek uyardı.
Beni dışladı

Beni dışladı

​F.Bahçeli kaleci: Umarım bu yaz ayrılırım.

Amerika'nın yaldızını söken adam

Amerika'nın yaldızını söken adam

​Mücadele ve özgürlüğe adanmış bir hayat.
KDV'de iade müjdesi

KDV'de iade müjdesi

​Bakan Albayrak: 10 gün içinde tamamlanacak.
Kredi faiz oranlarını indirdi

Kredi faiz oranlarını indirdi

Konut kredilerinde aylık faiz yüzde 1,49 oldu.
85 konuthasar gördü

85 konuthasar gördü

​Çevre Bakanı, depremin bilançosunu açıkladı.
Darbeci komutan üç maymunu oynadı

Darbeci komutan üç maymunu oynadı

​Belgelere rağmen mahkemeyi kandırmaya çalıştı.
FETÖ'nün savcısına 17 yıl hapis istendi

FETÖ'nün savcısına 17 yıl hapis istendi

FETÖ davasında iddianame hazırlandı.
Kıbrıs'ta sondaj başlıyor

Kıbrıs'ta sondaj başlıyor

2 gemi Akdeniz'de gaz bulmak için çalışacak.
Satmak için 6 yıl bekliyor

Satmak için 6 yıl bekliyor

​35 yıllık saz ustası zanaatinin inceliklerini anlattı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.