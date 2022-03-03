Almanya'dan Rus milyardere darbe: Ünlü iş insanının 600 milyon dolarlık yatına el konuldu

Başbakan Kişida Fumio, düzenlediği basın toplantısında, söz konusu iki bölgeden resmi yetkililere vize tahsisinin askıya alınacağını ve bu kişilerin mal varlıklarının dondurulacağını açıkladı.<br><br>Kişida, bu bölgelere yönelik ithalat ve ihracatın askıya alınacağını ve Japonya içinde Rusya'ya ait yeni tahvil ticaretinin yasaklanacağı da sözlerine ekledi.<br><br>Rusya'nın \"Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve uluslararası hukuku ihlal eden\" hamlelerini bir kez daha \"kınadığını\" bildiren Kişida, gidişatın kötüye gitmesi halinde ek önlemlerin ivedilikle planlanacağını belirtti.<br><br>Japon Başbakan, \"Rusya'ya, diplomatik teamüller yoluyla kördüğümü çözecek çabalara geri dönmesi çağrısı yapıyoruz.\" ifadesini kullandı.