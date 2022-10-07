Dünya Almanyadan Rusyaya nükleer silah uyarısı
AVRUPA

Almanya'dan Rusya'ya nükleer silah uyarısı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'yı nükleer silah kullanmaması konusunda uyardı. Scholz, Prag'da düzenlenen gayriresmi AB zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, "Nükleer silahların kullanılması kabul edilemez." dedi. Scholz, Rusya'nın Ukrayna doğu topraklarını yasa dışı ilhakını asla tanımayacağının da altını çizdi.

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Haber Merkezi AA
Almanyadan Rusyaya nükleer silah uyarısı
Olaf Scholz

Olaf Scholz, Prag'da düzenlenen gayriresmi AB zirvesinin ardından yaptığı açıklamada Rusya'yı uyardı.

"Nükleer silahların kullanılması kabul edilemez."

Rusya'dan gelen bu tür tehditlere net bir cevap vermenin önemli olduğunu anlatan Scholz, "Bu cevap şu olmalı; herkes bunu bırakmalı. Bu dünya için tehlikeli olur." diye konuştu.

Scholz, zirvede son gelişmeleri tartıştıklarını ve Ukrayna'ya devam eden siyasi, ekonomik ve askeri desteği teyit ettiklerini belirtti.

Alman Başbakan, "Prag'dan net bir mesaj veriyoruz; Avrupa devletleri Ukrayna'nın yanında sımsıkı duruyor. Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunması için desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

  • Scholz, Avrupa devletlerinin Rusya'nın tartışmalı referandumların ardından geçen ay Ukrayna'nın doğu topraklarını yasa dışı ilhakını asla tanımayacağının da altını çizerek, "Bizim için bu düzmece referandumlar geçersizdir." dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Prag'da sevgi seli
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Konseyi Dönem Başkanı Çek Cumhuriyeti Başbakanı Petr Fiala'nın davetlerine icabetle Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesine katılmak üzere Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'a geldi. Burada ellerinde Türk bayraklarıyla kendisine sevgi gösterisinde bulunan gurbetçileri selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aracından inerek onlarla bir süre sohbet etti, fotoğraf çektirdi.


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