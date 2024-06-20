Almanya'dan savunmaya dev harcama

Almanya'da hükümetin soykırımcı İsrail'e olan desteği ülkedeki okullarda da etkisini gösterdi. Almanya'da Tiergarten Lisesi yönetimi, "öğrencilerinin Filistin'e destek vermek için gösteri yapabileceği endişesiyle" mezuniyet törenini iptal etti. Bu yıl mezun olacak öğrencilere ve ebeveynlerine yazı gönderen yönetim, "güvenilir bir kaynaktan", 5 Temmuz'da yapılması öngörülen törende mezunların büyük bir bölümünün siyasi gösteri yapmayı planladığı bilgisinin alındığını ileri sürdü.