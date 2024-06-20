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Dünya

Almanya'dan savunmaya dev harcama

Almanya'nın yaklaşık 3 milyar avro değerinde 105 yeni Leopard 2A8 ana muharebe tankı sipariş edeceği öne sürüldü.

15:52 - 20/06/2024 Perşembe
AA
Arşiv
Arşiv

Spiegel dergisinin internet sitesinde yer alan haberde, Alman Savunma Bakanlığının silah üreticisi Krauss-Maffei Wegmann ve Nexter (KNDS) ortak girişimine yaklaşık 3 milyar avroluk 105 Leopard 2A8 ana muharebe tankı siparişi vereceği iddia edildi.


Federal Meclis Bütçe Komisyonuna sunulan gizli raporu kaynak gösteren Spiegel'in haberinde bu siparişe Komisyonun onay vermesi gerektiği belirtildi.


2030 yılına kadar orduya teslim edilmesi bekleniyor


Komisyona sunulan belgede oluşturulacak yeni tank tugayının "NATO ittifakında ileri savunmanın ilk unsurlarından biri" olacağının vurgulandığı ifade edildi. Sipariş edilecek tankların 2030 yılına kadar orduya tesliminin beklendiği bildirildi.


Alman Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde şu anda çeşitli tiplerde yaklaşık 310 Leopard tankı bulunuyor. Yeni alımlarla bu sayı üçte bir oranında artmış olacak.




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