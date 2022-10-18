Dünya Almanyadan Telegrama para cezası
AVRUPA

Almanya'dan Telegram'a para cezası

Almanya Adalet Ofisi, Telegram'ın resmi iletişim için Almanya'ya temsilci atamadığını belirtti. Sosyal medya devi Telegram, Almanya'ya 5 milyon 125 bin euro para cezası ödeyecek. Şirketin uygun olmayan içeriklerin tespitinde yasal bir yol oluşturmadığı kaydedildi.

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Haber Merkezi Diğer
Almanyadan Telegrama para cezası
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Almanya Adalet Ofisi, Telegram'ın resmi iletişim için Almanya'ya temsilci atamadığını belirtti.

Sosyal medya devi Telegram, Almanya'ya 5 milyon 125 bin euro para cezası ödeyecek.

Şirketin uygun olmayan içeriklerin tespitinde yasal bir yol oluşturmadığı kaydedildi.

Federal Adalet Ofisi, Almanya merkezli bir hukuk firmasının şirketi temsil ettiğini açıkladığını ancak bunun cezanın uygulanmasına engel olmayacağını belirtti.

Alman yetkililer, Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteğine rağmen şirketin Dubai ofisine yasal evrakları iletmede başarısız olduklarını da vurguladı.

"UYGULAMA, AŞIRICI GRUPLAR TARAFINDAN YOĞUN ŞEKİLDE KULLANILDI"

Almanya Federal Polisi, uygulamanın koronavirüs sürecinde bazı politikacıları, bilim adamlarını ve doktorları hedef alan aşırıcı gruplar tarafından yoğun şekilde kullanıldığını hatırlattı.

Almanya Adalet Bakanı Buschmann da sosyal medya platformlarının nefret söylemi ve şiddete karşı harekete geçmede sorumlulukları olduğunu açıklamıştı.

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