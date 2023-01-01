Almanya'dan Ukrayna'ya 'Leopard' şartı: Abrams tipi tankları istiyor

Avrupalı sol entelektüellerin ideolojik körlük ile tekrarladığı Erdoğan düşmanlığı, Avrupalı halklar için en büyük güvenlik tehdidini oluşturuyor. Mülteci krizi ve Rusya-Ukrayna Savaşı, Türkiye’nin Avrupa güvenlik mimarisinin ana unsuru olduğunu tekrar hatırlatmasına rağmen Türkiye’nin müttefikliği üç beş teröristin çıkarlarına heba ediliyor.