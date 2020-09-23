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Dünya Almanyadan Yunanistana çağrı Adalara konuşlandırdığın askerleri çek
AVRUPA

Almanya'dan Yunanistan'a çağrı: Adalara konuşlandırdığın askerleri çek

Alman hükümetinin 1960 yılından bu yana Ege'deki adaları silahlandıran ve asker konuşlandıran Yunanistan'ı uyardığı iddia edildi. Yunan basınının iddiasına göre, Merkel yönetimi Yunanistan'dan adalardaki askeri varlığını sonlandırmasını istiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Almanya Başbakanı Merkel ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis.
Almanya Başbakanı Merkel ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki askeri gerilimi sonlandırmak isteyen Almanya, Ege Adaları'nı silahlandıran Yunanistan'ı uyardığı öne sürüldü.

Yunanistan'da yayın yapan ESTIA gazetesi, "Almanya, askerlerini adalardan çekmesi için Miçotakis'e baskı yapıyor." ifadelerine yer verdi.

Uluslararası hukuka göre gayri askeri statüde yer alması gereken adalar, Türkiye'nin ulusal güvenliği için bir tehdit durumunda.

TÜRKİYE'NİN MEŞRU MÜDAFAA HAKKI VAR

Türkiye'nin bu konuda atabileceği adımlar olduğunu söyleyen Uluslararası Hukuk Profesörü Selami Kuran, şu ifadelere yer vermişti:

  • "Bu adaların silahsızlandırılması için Yunanistan'a resmi anlamda bir süre verilmesi gerekir. Bunun süresini devlet tayin eder. Süre verilmesine rağmen gayri-askeri statüye dönülmesi için Yunanistan gerekli somut adım atmıyorsa, Türkiye 'nin BM Şartının 51.maddesi kapsamında güvenliği doğrudan tehdit altında olacağından bireysel meşru müdafaa hakkı gündeme gelebilir"

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