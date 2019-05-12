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Dünya Almanyaın Dortmund kentinde Trabzon Meydanı açıldı
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AVRUPA

Almanya'da 'Trabzon Meydanı' açıldı

Almanya'ın Dortmund kentinde 'Trabzon Meydanı' açıldı

Almanya'nın Dortmund kentindeki merkezi bir meydana 'Trabzon Meydanı' ismi verildi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu ile Dortmund Büyükşehir Belediye Başkanı Ullrich Sierau meydanın yeni isminin yazıldığı tabelayı birlikte açtı.

Haber Merkezi AA
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu ile Dortmund Büyükşehir Belediye Başkanı Ullrich Sierau
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu ile Dortmund Büyükşehir Belediye Başkanı Ullrich Sierau

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, buradaki konuşmasında, Dortmund şehriyle kardeş şehir protokolü imzalanmasının üzerinden geçen 5 yılda iki kent arasındaki ortaklıkta hatırı sayılır mesafe aldıklarını, yapacakları çalışmalarla kardeş şehir ilişkisinin çok daha kurumsal bir yapıya kavuşacağından emin olduğunu söyledi.

İki şehir arasında birlikte hareket edilebilecek pek çok alan bulunduğuna işaret eden Zorluoğlu, "Eğitimden kültüre, bilimden spora, kültürden ekonomi ve ticarete kadar birçok alanda birlikte gerçekleştirebileceğimiz faaliyetler bulunduğunu ve birbirimizden öğreneceğimiz çok şey olduğunu düşünüyorum. Bugün açılışını yaptığımız Dortmund Trabzon Meydanı, sadece ilişkilerimize ivme kazandırmayacak, aynı zamanda iki şehrin halklarını da birbirine daha fazla yakınlaştıracaktır." dedi.

Bu kararın alınmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Zorluoğlu, "Trabzon-Dortmund kardeş şehir ilişkisine kuruluşundan bugüne kadar katkı yapan uyum meclisi üyelerine, Türk ve Alman sivil toplum kuruluşlarına, Trabzon dernekleri yöneticilerine şükranlarımı sunuyorum. Trabzon Meydanı'nın her iki şehrin insanlarına da hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Dortmund Belediye Başkanı Sierau da yıllar önce Türkiye ve Trabzon'dan gelip bu şehrin ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunanlara teşekkür etmek için böyle bir karar aldıklarını söyledi.

Sierau, şunları söyledi:

  • "Kardeş şehir olduktan sonra büyük dostluklar geliştirdik ve bugün bunun meyvesini alıyoruz. Birlikte birçok konuyu konuştuk. Trabzon'dan çok sayıda insanın Dortmund'a gelmesinden dolayı memnunuz. Şehrimizde kardeş şehrimizin isminin yer aldığı bir meydanın olmasından büyük kıvanç duyuyorum."

Horon tepildiği, kemençelerin çalındığı açılışa, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, dernek yöneticileri ve çevre sakinleri katıldı.

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Dortmund Belediyesi, 2014 yılında imzalanan protokolle kardeş şehir ilan edilmişti.

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