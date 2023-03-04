Almanya’nın %23’ü göçmen

Almanya Federal İstatistik Ofisi, ülkede neredeyse 19 milyon kişinin 1950’den bu yana ülkeye göç edenlerden ya da göçmenlerin çocuklarından oluştuğunu açıkladı. Bu rakam ülke nüfusunun yüzde 23’ne denk geliyor. Alman İstatistik Ofisi bu çalışma ile ilk kez ülke nüfusunu sadece vatandaşlık üzerinden değil, göç rakamları üzerinden analiz etti. Federal Hükümet’in 2021’de Entegrasyon için Çerçeve Koşullara ilişkin Uzman Komisyonu tarafından önerilen araştırmada birinci ve ikinci kuşak göçmenler, yani 1950’lerde Almanya’ya göç edenler ve onların çocukları göçmen olarak tanımlandı.

İstatistik ofisinin yaptığı mikro sayıma göre ülkede yaşayan 14,2 milyon kişi, yani nüfusun yüzde 17,3’ü 1950’de ülkenin “misafir işçi” almasından bu yana ülkeye gelen birinci kuşak göçmenlerden oluşuyor. Göçmenlerin çocukları, nüfusun 4,5 milyonunu oluşturuyor. Yüzde 5,7’ye denk gelen grup Almanya’da doğan ancak hem anne hem de babası 1950’den beri Almanya’ya gelen göçmenlerin çocukları olarak ifade ediliyor. Buna ek olarak 3,7 milyon kişinin, yani nüfusun yüzde 4,5’inin bir ebeveyni göç etmiş ve diğer ebeveyni etnik Alman olan kişilerden oluşuyor. Öte yandan bu rakamlar, Almanya’daki göçmen sayısının Avrupa ortalamasının çok üzerinde olduğuna işaret etti. Eurostat verilerine göre Avrupa ortalaması yüzde 10,6.