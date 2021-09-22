Dünya Almanyanın bir numaralı başbakan adayı Scholz Göçmen ülkesiyiz onlar bizim için büyük şans
AVRUPA

Almanya'nın bir numaralı başbakan adayı Scholz: Göçmen ülkesiyiz onlar bizim için büyük şans

Almanya'da pazar günü yapılacak seçimlerde favori olarak gösterilen şansölye adayı Olaf Scholz, göçmenlerin Almanya'nın refahına büyük katkı sağladığını ve onları 'büyük bir şans' olarak gördüğünü ifade etti.

Haber Merkezi AA
Almanyanın bir numaralı başbakan adayı Scholz: Göçmen ülkesiyiz onlar bizim için büyük şans
Olaf Scholz

Almanya'da, 26 Eylül'de yapılacak seçimlerle ilgili yapılan son anketlerde yüzde 25 oy oranıyla birinci parti olarak gösterilen SPD'nin şansölye adayı Scholz, Köln'deki Ehrenfeld Belediyesi binasında gençlerle buluştu.

"ALMANYA BİR GÖÇ ÜLKESİDİR"

Scholz, burada yaptığı konuşmada, bazı kesimler kabul etmese de Almanya'nın bir göç ülkesi olduğuna vurgu yaptı.

"GÖÇMENLER ALMANYA İÇİN BÜYÜK ŞANS"

Göçmenlerin, ülkeleri için "büyük şans" olduğunu ifade eden Scholz, Almanya'nın geçtiğimiz yıllarda ABD ve Kanada'dan fazla göç aldığına işaret etti.

Scholz, "Almanya'nın son yıllarda büyük göç alması dikkate alınması gereken bir şey. Ülkemize göç edenler, Almanya'nın refahına büyük katkıda bulundular. Öncelikle bu gerçeği ve bundan büyük fayda sağladığımızı kabul etmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Göçü ülkenin lehine çevirmenin önemine dikkati çeken Scholz, birçok kişinin Almanya'ya gelmek istemesinin kendileri için bir şans olduğunu vurguladı.

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