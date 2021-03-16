Dünya Almanyanın en büyük havalimanı 20 yıl sonra ilk kez zarar açıkladı
AVRUPA

Almanya'nın en büyük havalimanı 20 yıl sonra ilk kez zarar açıkladı

Almanya'nın en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport firması, Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle geçen yıl 690 milyon euro zarar ettiklerini duyurdu. 20 yıl sonra ilk kez zarar açıklayan firma, 4 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi AA
Frankfurt Havalimanı
Frankfurt Havalimanı

Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport firması, 2020’ye ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Fraport’un gelirleri, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 55,4 düşerek 1,45 milyar euro'ya geriledi. Şirketin zararı da geçen yıl 690 milyon euro olarak açıklandı.

Yolcu sayısı yüzde 73,4 azaldı

Frankfurt Havalimanı'nın 2020'de ağırladığı yolcu sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 73,4 azalarak 18,8 milyona geriledi. Şirket, bu yıl yolcu sayısının 20 ila 25 milyon arasında olmasını bekliyor.

"Bu yaz toparlanma bekliyoruz"

Fraport Üst Yöneticisi (CEO) Stefan Schulte, yaptığı değerlendirmede, "Yine de şimdi tünelin sonunda ışığı görüyoruz. Aşının yaygınlaştırılması ve daha fazla test seçeneği, en geç bu yazdan itibaren hava trafiğinin toparlanması için ön şartları sağlıyor" dedi.

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