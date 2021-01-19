​Frankfurt’a 5 milyon fark attık

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınından etkilenen alanların başında gelen havacılık sektöründe keskin düşüş rakamlara da yansıdı. Almanya’nın en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı’nın ağırladığı yolcu sayısı, salgın nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamaları sonucu geçen yıl 2019’a göre yüzde 73,4 azalarak 18,8 milyona geriledi. Frankfurt Havalimanı’nı işleten Fraport firması tarafından açıklanan 2020 yılına ilişkin rakamlarıa göre, havalimanının geçen yılın aralık ayı yolcu sayısı da 2019’un aynı ayına kıyasla yüzde 81,7 azalarak 891 bin 925’e düştü.

Hava trafiği, Nisan-Haziran 2020 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, haftalık bazda yüzde 98’e varan düşüşlerle, büyük ölçüde durdu. Geçen yıl üçüncü çeyrekte hafif bir toparlanmanın ardından, artan vaka sayıları ve buna bağlı seyahat kısıtlamaları, eylül ayından itibaren yolcu sayısını tekrar düşüşe geçirdi ve sonra düşüş kalıcı hale geldi.

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SABİHA GÖKÇEN DE YARIŞA DAHİL OLDU

Avrupa’nın en önemli havalimanları arasında gösterilen Frankfurt Havalimanı’nın istatistikleri İstanbul Havalimanı’nın oldukça gerisinde kalırken, İstanbul’un bir diğer havalimanı olan Sabiha Gökçen ile Frankfurt Havalimanı’nın yolcu rakamları arasında ise yaklaşık 2 milyonluk bir fark bulunuyor. İstanbul Havalimanı’ndan 2020’de iç hatta 7 milyon 414 bin 437, dış hatta 15 milyon 994 bin 695 yolcu hizmet aldı. Bu havalimanında geçen yıl boyunca 23 milyon 409 bin 132 yolcu ağırlandı. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise geçen yıl toplam 16 milyon 966 bin 572 yolcuya hizmet verildi.

YÜK TRAFİĞİ YÜZDE 8,5 AZALDI

Salgın nedeniyle küresel ekonominin zayıf seyretmesi sonucu 2020’de Frankfurt Havalimanı’nın yük trafiği ise yüzde 8,5 azalarak yaklaşık 1,9 milyon tona indi. Frankfurt Havalimanı’nın geçen yıl toplam uçak trafiği de yüzde 58,7 düşüşle 212 bin 235’e indi. Öte yandan Fraport’un uluslararası portföyündeki havalimanlarından Peru Lima Havalimanı, Antalya Havalimanı ve Rusya’nın St Petersburg Pulkovo Havalimanı’nda da 2020’de yolcu sayısı 2019’a göre yüzde 44,1 ila yüzde 72,6 arasında azaldı. Ayrıca, şirketin Çin’deki Xi Havalimanı’nı kullanan yolcu sayısı geçen yıl yüzde 34,2 düşerek yaklaşık 31 milyona geriledi.

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1984 YILI RAKAMLARINA GERİLEDİ

Fraport Üst Yöneticisi (CEO) Stefan Schulte, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, 2020’de havacılık sektörünün “aşırı zorluklarla” karşı karşıya kaldığını belirterek, “2020’de Frankfurt’taki yolcu sayısı en son 1984 yılında görülen seviyeye indi” ifadesini kullandı. 2021’de yolcu trafiğinde bir toparlanma beklediklerini aktaran Schulte, “Yılın ikinci yarısında yolcu trafiğinin önemli ölçüde artmasını bekliyoruz. Ancak genel olarak önümüzde zor bir yıl daha var. Frankfurt’ta 2020 yolcu sayısını aşacağımızı düşünüyoruz, ancak yine de 2019’un yolcu seviyesinin sadece yüzde 35 ila 45’i civarında olacağız “ değerlendirmesinde bulundu. Frankfurt Havalimanı’nın 2019’da ağırladığı yolcu sayısı 70,5 milyona ulaşarak rekor kırmıştı.

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