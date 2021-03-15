Türkiye bin 340 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü Türkiye, dün yapılan günlük uçuş sayısıyla Avrupa'da ilk sıradaki yerini korudu. Ortalama bin 340 uçuşla listenin ilk sırasındaki Türkiye'yi, bin 211 uçuşla Fransa takip etti.



Haber Merkezi 15 Mart 2021, 15:15 Son Güncelleme: 15 Mart 2021, 15:20 AA