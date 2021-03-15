Ekonomi Türkiye bin 340 uçuşla Avrupadaki liderliğini sürdürdü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye bin 340 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü

Türkiye, dün yapılan günlük uçuş sayısıyla Avrupa'da ilk sıradaki yerini korudu. Ortalama bin 340 uçuşla listenin ilk sırasındaki Türkiye'yi, bin 211 uçuşla Fransa takip etti.

Haber Merkezi AA
Türkiye'nin havada liderliği sürüyor.
Türkiye'nin havada liderliği sürüyor.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) dünkü uçuş trafiği raporuna göre, ortalama bin 340 uçuşla listenin ilk sırasındaki Türkiye'yi, bin 211 uçuşla Fransa takip etti.

Listede üçüncü sırada 1165 uçuşla Almanya, dördüncü sırada 1073 uçuşla İspanya, beşinci sırada 895 uçuşla İngiltere, altıncı sırada 696 uçuşla İtalya yer aldı.

AA
  • Rapora göre, Türkiye'nin çoğunluğu yurt içi olmak üzere günlük uçuş sayılarında genel olarak net bir artış gözlemlenirken Fransa, Almanya ve İsviçre'de ise bir önceki değerlendirmeye göre düşüş görüldü.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: Rakiplerimizden pozitif yönde ayrıştık
EKONOMİ
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: Rakiplerimizden pozitif yönde ayrıştık

Hava yollarında 123 milyon yolcu beklentisi
EKONOMİ
Hava yollarında 123 milyon yolcu beklentisi

THY 554 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü
EKONOMİ
THY 554 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü

Dünya küçüldü Türkiye büyüdü
EKONOMİ
Dünya küçüldü Türkiye büyüdü

THY Avrupa'daki liderliğini devam ettirdi
EKONOMİ
THY Avrupa'daki liderliğini devam ettirdi
Abone Ol Google News
Beyaz Sarayın telefonlarına çıkmıyor

Beyaz Saray'ın
telefonlarına çıkmıyor

​Biden yönetimi geri dönüş alamadı.
Daha önce rastlamamıştık

'Daha önce rastlamamıştık'

​Pendik ve Kartal sahilinde tedirgin eden görüntü.
Türkiyeye verdiği sözleri tutmayan AB 18 Mart mutabakatının yenilenmesini istiyor

NASA fav'a aldı

NASA fav'a aldı

​Van Gölü'nün fotoğrafı uzaydan çekildi.

Erdoğan, şehirlerin yakından takip edildiğini açıkladı.

​Kıta sahanlığı konusunda Yunanistan, İsrail ve AB'ye nota verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.