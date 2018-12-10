Dünya Almanyanın yeni başkanı telefon numarasını sildiriyor
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Almanya'nın yeni başkanı telefon numarasını sildiriyor

CDU Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer özel numarasını telefon rehberinden sildirecek. Kramp-Karrenbauer kendisine ulaşmak isteyenlerin sayısının arttığını ve bu durumun ailesine yük olmaya başladığını söyledi.

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Annegret Kramp Karrenbauer
Annegret Kramp Karrenbauer

Alman Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin yeni genel başkanı Annegret Kramp-Karrenbauerözel telefon numarasını ikamet kaydının bulunduğu Püttlingen kentinin telefon rehberinden sildireceğini söyledi.

'Aileme yük olmaya başladı'

Deutsche Welle'nin haberine göre, Kramp-Karrenbauer Saarbrücker Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada "son günlerde aldığı beşeri ilişki ve saygı sınırlarını aşan telefonlar nedeniyle abone numarasını rehberden sildirmeye karar verdiğini" söyledi.

Çoğu zaman evde olmadığı için telefonlara eşinin çıktığını belirten CDU Genel Başkanı bu durumun yük olmaya başladığı ailesini korumak zorunda olduğunu dile getirdi.

Çevre halkının sorunlarıyla bizzat ilgilenen Helmut Karrenbauer eşinin genel başkanlığa seçildiği Hamburg'daki parti kongresinde Saarbrücker Zeitung gazetesine verdiği demeçte, yardımcı olamayacağı konularla ilgili istekler nedeniyle sıkıntı çektiğini söylemişti.

Annegret Kramp-Karrenbauer parti genel sekreterliği ve Saarland eyalet başbakanlığı görevleri sırasında halka yakınlığını göstermek için özel telefon numarasını rehberden sildirtmemişti.

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