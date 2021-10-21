Almanya’ya Kuzey Akım-2 ültimatomu

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Ortakları HDP’yi duymadı

HDP’den gelen demokratik iktidarın bir parçası olacakları yönündeki açıklama sorulan Akşener ve Kılıçdaroğlu, “Biz böyle bir açıklamayı duymadık” demekle yetindiler. HDP’nin “farklı bir tutum” beklediği Suriye ve Irak tezkerelerine ise Akşener, İYİ Parti’nin “evet” vereceğini açıklarken, Kılıçdaroğlu, CHP’nin rengini belli etmedi.