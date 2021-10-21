Almanya’ya Kuzey Akım-2 ültimatomu

Rusya’nın Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov, Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hattına sertifika verilmesi konusunda topun Berlin’de olduğunu belirtti.
Boru hattının yapımının bittiğini söyleyen Çijov, “İlk kolu doğal gazla dolduruldu. Geriye sertifika verilmesi kalıyor. Topun Alman düzenleyicide olduğunu düşünüyorum. Sertifika sürecine 4 ay ayrıldı.
Son mühlet 8 Ocak” ifadelerini kullandı. AB Temsilcisi, “Bunu erken bitirmek isterler mi? Buyursunlar. Erken yaparlarsa nihai tüketiciler için daha iyi olur” dedi.