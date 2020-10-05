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ASYA

​Altı ay sonra ilk umre

Altı ay sonra ilk umre

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 6 ay ara verilen umre ziyaretleri yeniden başladı. Suudi yetkililer, umrecilerin Kabe’ye tavaf alanına girişlerini gösteren fotoğraflar paylaştı. Mescid-i Haram günde 10 kez dezenfekte edilirken Kabe ve Haceru’l Esved’in çevresine konulan barikat da kalmaya devam edecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İlk kafileler tedbirler dahilinde Mekke’de.
İlk kafileler tedbirler dahilinde Mekke’de.

Suudi Arabistan yönetiminin koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 6 ay ara verdiği umre ziyaretleri yeniden başladı. Suudi Arabistan’ın Mekke kentindeki Mescid-i Haram ve Medine’deki Mescid-i Nebevi İşleri (Harameyn) Başkanlığı’nın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, umrecilerin Kovid-19 tedbirleri altında ulaştığı kaydedildi. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmeyen açıklamada, umrecilerin Kabe’ye tavaf alanına girişlerini gösteren fotoğraflar paylaşıldı. Suudi Arabistan, 29 Eylül’de, Kovid-19 nedeniyle 6 ay ara verilen ve bugün yeniden başlayacak olan umre ziyaretleri için birtakım tedbirler alınacağını duyurmuştu.

Kademeli geçiş yapılacak

  • Suud İçişleri Bakanlığı kaynakları, 23 Eylül’de yaptıkları açıklamada, ülke içinden umre yapmak isteyenler için 4 Ekim’den itibaren Mekke’de, Kabe’nin de içinde bulunduğu Mescid Haram’ın yüzde 30’luk kapasiteyle (günlük 6 bin kişi için) açılacağını, 18 Ekim’den itibaren ise Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi’deki Ravza-i Şerif’in yüzde 75 kapasiteyle ülke içinden ziyaretçileri kabul edeceğini aktarmıştı.

Günde 10 kez dezenfekte edilecek

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kabe ve Haceru’l Esved çevresine konulan barikatın orada kalmaya devam edeceği, umrecilerin Kabe ve Haceru’l Esved’e ulaşmasının ve dokunmasının engelleneceği, Kabe’nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram’ın günde 10 kez dezenfekte edileceği belirtilmişti. Umrecilere zemzem suyunun kapalı kutular içinde verileceği, Kovid-19 belirtisi gösteren umreciler için de karantina odaları hazırlandığı bilgisi paylaşılmıştı.

Umre 7 ay aradan sonra başlıyor: Kabe'nin etrafı her gün 10 kez dezenfekte edilecek
KORONAVİRÜS
Umre 7 ay aradan sonra başlıyor: Kabe'nin etrafı her gün 10 kez dezenfekte edilecek
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