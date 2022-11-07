​Altı ayın en yüksek Kovid vakası.

Koronavirüsün başlangıç noktası Çin’de dün, son altı ay içindeki en yüksek sayıda Kovid-19 vakası bildirildi. Çin Sağlık Bakanlığı, ülkede 24 saatte 4 bin 420 yeni pozitif vaka görüldüğünü ve bunun, 6 Mayıs’tan bu yana en yüksek sayı olduğunu duyurdu. Vaka sayıları diğer ülkelere göre çok yüksek olmasa da ‘sıfır Kovid’ politikası uygulayarak sık sık karantinalar ilan eden, yoğun toplu testler yapan ve seyahat kısıtlamaları uygulayan bir ülke için bu sayı çok büyük kabul ediliyor. Çin Ulusal Hastalık Önleme ve Kontrol İdaresi yetkilileri, önceki gün düzenledikleri basın toplantısında, vatandaşların günlük hayatında ortaya çıkardığı zorluklar ve yol açtığı ekonomik kayıplara rağmen ‘sıfır vaka’ politikasının sürdürüleceğini bildirmişti.

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