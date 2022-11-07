Dünya Altı ayın en yüksek Kovid vakası
ASYA

Altı ayın en yüksek Kovid vakası

Koronavirüsün başlangıç noktası Çin’de dün, son altı ay içindeki en yüksek sayıda Kovid-19 vakası bildirildi. Çin Sağlık Bakanlığı, ülkede 24 saatte 4 bin 420 yeni pozitif vaka görüldüğünü ve bunun, 6 Mayıs’tan bu yana en yüksek sayı olduğunu duyurdu.

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Dış Haberler Yeni Şafak
Altı ayın en yüksek Kovid vakası
​Altı ayın en yüksek Kovid vakası.

Koronavirüsün başlangıç noktası Çin’de dün, son altı ay içindeki en yüksek sayıda Kovid-19 vakası bildirildi. Çin Sağlık Bakanlığı, ülkede 24 saatte 4 bin 420 yeni pozitif vaka görüldüğünü ve bunun, 6 Mayıs’tan bu yana en yüksek sayı olduğunu duyurdu. Vaka sayıları diğer ülkelere göre çok yüksek olmasa da ‘sıfır Kovid’ politikası uygulayarak sık sık karantinalar ilan eden, yoğun toplu testler yapan ve seyahat kısıtlamaları uygulayan bir ülke için bu sayı çok büyük kabul ediliyor. Çin Ulusal Hastalık Önleme ve Kontrol İdaresi yetkilileri, önceki gün düzenledikleri basın toplantısında, vatandaşların günlük hayatında ortaya çıkardığı zorluklar ve yol açtığı ekonomik kayıplara rağmen ‘sıfır vaka’ politikasının sürdürüleceğini bildirmişti.

'Süper Kovid' mi geliyor?: ABD'de ortalığı karıştıran iddia
FOTOĞRAF 8
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Biyoloji alanında bilimsel çalışmaların yer aldığı biorxiv.org sitesinde yayınlanan çalışmada, Boston Üniversitesi bilim insanlarının Kovid-19’un Omicron varyantı ile orijinal Wuhan türünü birleştirdiği öne sürüldü.
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Süper Kovid olarak tanımlanan yeni melez türün fareler üzerindeki deneylerde yüzde 80 ölümcül olduğunun tespit edildiği kaydedildi.
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İlgili araştırmaya ilişkin bilim dünyasından ABD Üniversitesi ateşle oynuyor eleştirileri gelirken laboratuvar ortamında oluşturulan daha tehlikeli potansiyel salgından kaçınmak için benzeri çalışmaların yasaklanması veya gözetiminin güçlendirilmesi uyarısı yapıldı.
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Raporun mesajını sansasyonel hale getirdilerÖzellikle ABD dışındaki medyada yankı bulan haberler üzerine Boston Üniversitesi, yazılı bir açıklama yaparak bilimsel çalışmadan çıkarılan sonuçların yanlış ve isabetsiz yansıtıldığını savundu.
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Üniversitenin sitesinde yayımlanan açıklamada, çalışmanın yapıldığı laboratuvarın direktörü Ronald B. Corley, haberlerde makalenin özetinden bağlam dışı bir satırın alınarak yüzde 80 ölüm oranına sahip ölümcül bir Kovid türü şeklinde yanıltıcı iddiaların dile getirildiğini öne sürdü.
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Corley, Raporun mesajını sansasyonel hale getirdiler, çalışmanın amacını ve sonucunu tamamıyla yanlış ve isabetsiz sunuyorlar. Öncelikle, bu araştırma Kovid-19 virüs türünü geliştirmedi veya daha tehlikeli hale getirmedi. Aslında bu araştırma virüsün çoğalmasını daha az tehlikeli hale getirdi. ifadesine yer verdi.
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Çalışmada, SARS-CoV-2 Omicron varyantı (BA.1) üzerindeki sivri proteinleri incelemek için yola çıkıldığı, araştırmacıların, varyantı orijinal virüs Wuhan türü ile karşılaştırmakla ilgilendikleri bildirildi.
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Üniversitenin açıklamasında ayrıca, söz konusu araştırmanın, bilim insanlarının yanı sıra yerel topluluk üyelerinden oluşan Kurumsal Biyogüvenlik Komitesi (IBC) ve Boston Halk Sağlığı Komisyonunca incelenip onaylandığının altı çizildi.
'Süper Kovid' mi geliyor?: ABD'de ortalığı karıştıran iddia
ABD'de Boston Üniversitesi laboratuvarında yüzde 80 ölümcül yeni bir Kovid-19 türünün oluşturulduğu yönünde medyada yer alan haberler endişe ve tartışmalara neden oldu.
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Yunanistan’daki Lavrion kampında eğitim alıp stratejik hedeflere saldırmak için geldiği İstanbul’da yakalanan Hüseyin Tanrıkulu’nun HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun’la irtibatı çıktı. Bir dönem HDP’de bulunan Ş.A. ifadesinde şu bilgileri verdi: Binaya HDP milletvekili Remziye Tosun geldi. Hüsamettin alt kattan poşeti getirerek Tosun’a teslim etti. Birkaç gün sonra Hüsamettin’e “Remziye’ye ne verdiğini” sorduğumda ses bombası olduğunu anlattı. Remziye ses bombasını Sur ilçesinde birine teslim etti. Ümit Akgün ve Kamuran (Mustafa) isimli şahıslar bombayı Ben-u Sen Mahallesi’nde polis karakolunun bulunduğu yere attı.
Altı ayın en yüksek Kovid vakası
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Altı ayın en yüksek Kovid vakası

Koronavirüsün başlangıç noktası Çin’de dün, son altı ay içindeki en yüksek sayıda Kovid-19 vakası bildirildi. Çin Sağlık Bakanlığı, ülkede 24 saatte 4 bin 420 yeni pozitif vaka görüldüğünü ve bunun, 6 Mayıs’tan bu yana en yüksek sayı olduğunu duyurdu.
Ana gündem ‘Kayıp ve Zarar’
Dünya

Ana gündem ‘Kayıp ve Zarar’

İklim krizine karşı ortaya konulan planların güçlendirilmesi ve bu planların somut adımlar atılarak hayata geçirilmesine ilişkin müzakerelerin yapılacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27’nci Taraflar Konferansı (COP27) dün başladı. Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde düzenlenen zirvenin ana gündem maddesi, gelişmekte olan ülkelerin iklim krizi nedeniyle uğradığı ekonomik kayıpların, iklim krizinin ortaya çıkmasında tarihsel sorumluluğu en yüksek olan Batı ülkeleri tarafından tazmin edilmesi anlamına gelen ‘Kayıp ve Zarar Mekanizması’na fon ayrılması.

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