Altın vatanı ama açlıktan ölüyor!

Sudan ordusu ile paralel milis yapı Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki savaş son dönemde en şiddetli günlerini yaşıyor. Ordu karşısında gerileyen HDK militanları, ülkenin hassas bölgesi Darfur’da peş peşe sivil katliamlar gerçekleştirdi. 6 Haziran'da bir köyde 100'den fazla sivili öldüren HDK militanları ile ordu arasında Cuma günü Faşir’de yaşanan çatışmalarda 226’dan fazla kişi ölürken ordu tarafından yapılan açıklamada, HDK’nın bölge komutanı Ali Yakup Cibril’in öldürüldüğü aktarıldı. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) Perşembe günü yayınladığı rapora göre, çatışmalar yüzünden ülke içi ve dışında 10 milyon sivil mülteci konumuna düşerken bunların yüzde 70’i açlık tehdidiyle karşı karşıya.

ALTIN ULKESİNDE AÇLIK VAR

Sudan’ın ilk çağlara uzanan köklü tarihe sahip bir ülke olduğunu belirten Usame Reis, ülkenin zengin ziraat kaynaklarının yanı sıra büyük altın madeni rezervine de sahip olduğunu söyledi. Sudan’ın “Altın Ülkesi” anlamına gelen "Arz en-Nuba" olarak anıldığını belirten Reis, dış güçlerin müdahalesi nedeniyle ülkenin krizlerle boğuştuğuna vurgu yaptı.

TÜRKİYE ZOR ZAMANDA SUDAN’IN YANINDAYDI

Türkiye ile Sudan arasında 2018’de imzalanan anlaşmayla ülkenin doğusundaki Sevakin Adası’nda tarihi binaların imarının Türkiye tarafından üstlenildiğini anlatan Reis, bu çalışmaların ilk aşamasının tamamlandığını ancak 2019 yılında eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in devrilmesinin çalışmaları akamete uğrattığını ifade etti. El-Beşir’in devrilmesinden sonra iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin boşluğa düştüğünü belirten Reis, buna karşılık yaşanan çatışmalara rağmen Türkiye ile olan ticari ilişkilerin devam ettiğini ve Türk iş adamlarının ziraat, sanayi ve diğer alanlarda yatırımlarını sürdürdüğünü kaydetti. Reis, “Türkiye, iyi zamanlarda olduğu gibi zor zamanlarda da Sudan’ın yanındaydı. Türkiye’nin, dostluk ve kardeşliği koruyan büyük projeleri oldu. Son zamanlarda ilişkilerde yaşanan boşluklar Sudan’ı gündemden düşürse de Türk kurumlarını ve Türk halkını kardeşlerine destek olmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

SORUNUN ÇÖZÜMÜ YILLAR ALABİLİR

Açıklamalarında, ordu ile HDK arasındaki çatışmalara değinen ve ordunun üstünlüğü ele geçirdiğini anlatan Reis, Sudan’daki taraflar arasındaki sorunun yüzeysel olduğunu ve halk tabanına yayılmadığı için kapsamlı bir iç savaşa dönüşmediğini ifade ederek, buna rağmen çözümün uzun bir süre alabileceği değerlendirmesini yaptı. Sudan’ın Ordu Komutanı Abdulfettah el-Burhan ve HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalo’nun arka bahçesi olamayacağını belirten Reis, “Sorun yalnızca iki general arasındaki ihtilaftan ibaret değil. Her ikisi de çözüme ulaşılmasında rol oynamalıdır. Çünkü, savaşın neden başladığını bile bilmeden evlerinden ve yaşam kaynaklarından olan insanlar için çözüme ulaşılmalı” diye konuştu.

SAVAŞA RAĞMEN TİCARİ FIRSATLAR BÜYÜK

Sudan’ın yaşadığı büyük savaşa rağmen son dönemde özellikle ziraat ürünlerinde yeniden ihracata başladığına dikkati çeken Reis, “Sudan’ın halihazırda 20 milyar dolarlık ihracat potansiyeli var. Bu potansiyel çok daha fazla büyüyebilir. Şu anda hem üretim hem de ihracat noktasında Türk iş adamları büyük katkılar sağlıyor. Bu dönemde Sudan’a yapılacak yatırımlar büyük kârlar getirmekle birlikte ülkedeki sorunun çözümüne de katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla yatırımcıları Sudan’a davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.







